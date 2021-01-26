عمال شركة الشرقية للغزل والنسيج بالزقازيق:الإتهامات التي وجهها  أحد  نواب الدائرة الأولى باطلة ولتصفية حسابات سياسية ولا تقل خطورة عن أكاذيب أعداء الدولة .

أصدر عمال من شركة الشرقية للغزل والنسيج البيان التالي :”نُعلن نحن العاملين في شركة الشرقية للغزل والنسيج بالزقازيق عن الإستياء والإستنكار لما ورد على لسان أحد نواب الدائرة الأولى بمحافظة الشرقية ،خلال مداخلته يوم الخميس الماضي الموافق 21-1-2021 ،أمام وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ،أثناء مناقشة موضوع تصفية شركة الحديد والصلب ،وتوجيهه الإتهامات الباطلة لبعض عمال شركة الشرقية دون وجه حق ،فبدلاً من التركيز على تطوير الشركة مع الوزير المختص ،وحمايتها من الإغلاق ،ركز جهوده لتصفية حسابات سياسية وإنتخابية ضيقة ،فبدلاً من توجيه الشكر والتقدير لهم على المشاركة في دعم ومساندة نقاباتهم العمالية ،والمشاركة في صيانة وترميم قاعات التدريب والتثقيف والإقامة التي تخدم كافة العمال بالقطاع وجه غضبه لتصفية تلك الحسابات .ونؤكد نحن العمال أن هذه التصرفات غير المنطقية من نائب من المفترض فيه الدفاع عن عمال دائرته من أجل إستقرار العمل وزيادة الإنتاج ،سعىَ نحو كل الطرق من إجل خدمة مصالحه الخاصة ،وقام بسب وقذف بعض العمال الذين شاركوا في هذا العمل المشرف .ونؤضح هنا للرأي العام ولكافة صناع القرار والمهتمين أن هذا النائب لا يمثلنا ،ونتبرأ منه لمخالفته القسم الذي أقسم به برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ،والحفاظ على الوطن ،فقد قام ببث التهم الباطلة ،وهو بذلك لا يقل خطورة على مرددي الشائعات التي هددت وتهدد الوطن من جانب أعداء الدولة المصرية ..وأخيراً وليس أخراً فإن كل الاتهامات التي ساقها النائب باطلة وكلها مغالطات وأكاذيب إستوحاها من جانب أناس هدامين وأشرار ولكنها صادفت هواه الشخصي ..!!”