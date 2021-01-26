افتتاح المعسكر التدريبي الأول لكلية التربية النوعية بجامعة سوهاج

كتب إبراهيم عبدالرؤ,ف

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إفتتاح المعسكر الرياضي التدريبي الأول لكلية التربية النوعية، الذي ينظم بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وذلك في الفترة من 26 يناير الجاري حتى 9 من فبراير المقبل، وتقام فعالياته علي ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بالمقر القديم. وقال عزيز أن المعسكر يهدف إلى تدريب طلاب الكلية على الرياضات الجماعية مثل كرة القدم، كرة السلة والكرة الطائرة وذلك لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، وخاصة تلك الجماعية للتدريب علي العمل الجماعي والجهد المشترك للوصول للنجاح وبلوغ الأهداف. وقالت الدكتورة زينب الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أن اختيار عنوان المعسكر “صحتك في الرياضة” للتأكيد على ضرورة ممارستها في جميع الأوقات خاصة في الأماكن المفتوحة لتجنب التزاحم لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وأيضا لتحفيز الطلاب على تنمية مهاراتهم الرياضية والبدنية، واكتشاف الموهوبين منهم لتمثيل اسم الجامعة في كافة المحافل والفعاليات الداخلية الخارجية. وقال مصعب صبري مدير رعاية الشباب بالكلية، أن 150 طالب وطالبة يشاركون في فعاليات المعسكر، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات لتدريبهم على الرياضات الثلاث بمعدل يومان أسبوعياً لكل رياضة.