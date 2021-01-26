محافظ المنيا يستقبل وزيري الري والزراعة لمتابعة عدد من المشروعات

كتب أسامة سيد عبد العال

وصل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الي محافظة المنيا اليوم الثلاثاء، وكان في استقبالهما اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا . وسيجري الوزيران جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على ارض المحافظة، وستبدأ الزيارة بتفقد مزرعة ومصنع سكر شركة القناة بمركز ملوي ، ومزرعة الري الحديث، كما تشمل الزيارة تفقد عدد من الترع الذي يجري تبطينها وتأهيلها ، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتطوير الترع، كما يتفقد الوزيران عددا من مخرات السيول بالطريق الصحراوي الشرقي. أكد محافظ المنيا، ان دعم المشروعات التنموية يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لنجاح تلك المشروعات التي تساهم في النهوض الاقتصادي للدولة، لافتا ان مشروع مصنع سكر القناة يعتبر أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيوفر دعماً قويًا لأراضي الصحراء المطورة حديثًا بغرض الزراعة ، مما يعود بالنفع على أهالي المحافظة من زيادة حجم التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب.