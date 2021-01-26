محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب أسرة الهمامية ضمن مبادرة “حياة كريمة”  

كتب:سويفى رشدى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحدة طب أسرة الهمامية بمركز البدارى للوقوف على معدلات التنفيذ وذلك بعد انتهاء أعمال الاحلال والتجديد لها بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان كما تفقد أعمال تنفيذ مدرسة عزبة الحاج أحمد للتعليم الأساسي بقرية العتمانية وذلك في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد … رافقه خلال الجولة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وناجح سعد نائب رئيس المركز وبعض المهندسين المشرفين على المشروعات. حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد وحدة طب أسرة الهمامية والتي تم تنفيذها على مساحة 1503 متر بتكلفة اجمالية بلغت 5 مليون و705 ألف جنيه واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لأقسام الوحدة ومراحل الإنشاء مشيدًا بجودة الأعمال وجمال الوحدات الصحية الحديثة كما شدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروعات حفاظاً على صحتهم ونهو كافة الملاحظات قبل استلام الوحدة من الشركة المنفذة. كما استكمل المحافظ جولته بمركز البدارى بتفقد أعمال انشاء مدرسة عزبة الحاج أحمد بقرية العتمانية وتابع معدلات التنفيذ واستمع إلى المهندسين المشرفين على المشروع لمراحل التنفيذ للمشروع مشددًا على مراعاة الاشتراطات الفنية والقياسية وجودة الأعمال في التنفيذ ونهو المشروع وفقًا للخطة الزمنية. وقال محافظ أسيوط إن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجاري تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز مشيرًا إلى إنه جاري إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادة حياة كريمة للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذة القرى وفقًا لرؤية مصر 2030 مشددًا على الانتهاء من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال. جدير بالذكر أن مبادرة “حياة كريمة” أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وبخاصة في القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.