محافظ الشرقية يتفقد الأعمال الانشائية بمدرسة الطيار

كتب :. محمد يعقوب

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة الطيار أحمد أبو هاشم بكفر شاويش التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والمقامة بتكلفة 6 مليون و 508 ألف جنيه ، للإطمئنان على سير العمل ومتابعة الأداء والتأكد من الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمدرسة لدخولها الخدمة الخدمة التعليمية. تفقد المحافظ محيط المدرسة والفصول الدراسية ، مشيداً بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية مما يساهم في تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول و إستيعاب المزيد من الطلاب لإخراج جيل متعلم يخدم المجتمع وينهض به. واستمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية عن مراحل تنفيذ المشروع حيث تمت الإشارة إلى أن المدرسة مقامة على مساحة 1700 م2 وتتكون من 5 طوابق وتضم 16 فصل مدرسي ، و تم إستلام الموقع نهاية مارس 2020 م وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 95 % ومن المقرر نهو الأعمال ودخول المدرسة الخدمة الفعلية فبراير 2021 . شدد المحافظ على مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة متابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة مع إلزامها بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك الأعمال طبقًا للتوقيتات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العمال. أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم وتسعى المحافظة جاهدة في توفير الأراضي اللازمة لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية عليها لتحسين العملية التعليمية ، مشيرًا إلى جاري إنشاء عدد 11 مدرسة مابين إنشاء جديد وتوسع وإحلال جزئي بتكلفة إجمالية تبلغ 53 مليون و 300 ألف جنيه بمركز ومدينة فاقوس. رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب وعباده محمد رئيس مركز ومدينة فاقوس وأحمد عبدالعظيم عبدالله مدير عام إدارة فاقوس التعليمية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء برلمان شباب الشرقية..