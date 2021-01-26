“إئتلاف اولياء امور مصر” يرصد شكاوى اولياء الامور

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن هناك شكاوى من بعض أولياء الأمور من غياب دور المدرسة بعد توقف الدراسة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فلم يعد هناك أي اتصال بين الطلاب والمعلم، ولكن هناك بعض أولياء الأمور قالوا إن هناك تواصل بين الطلاب والمعلمين، ولكن “غير تفاعلي” بمعني تحميل فيديوهات شرح فقط. وأضافت “الحزاوي” ، أنه في ظل جائحة كورونا نحن بحاجة إلى معلم وليس مدرس، وهناك فرق كبير بينهما، فالثاني يكون دورة مقتصرا على نقل المادة العلمية للطلاب، بينما المعلم هو المدرس والأب والصديق للطالب .وأشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أنه في التعلم عن بعد يجب أن يحرص المعلم على أن لا يكون روتينيا ويكون مبدعا ومتنوعا في أسلوب الشرح، حتى لا يصاب الطلاب بالملل ويحاول تبسيط الماده العلمية. وأضافت يجب على المعلم، أن يعلم بأننا في زمن كورونا، فعليه تطوير أدواته واستخدامه للتقنية الحديثة في تدريس مادته، لذا عليه معرفة الكثير من التطبيقات والبرامج التي تمكنه من شرح مادته بسهولة، مضيفة بأنه يلزم على المعلم أن يجعل الحصة الافتراضية تفاعليه ويحفز ويشجع الطلاب ويطمئن عليهم في حالة الغياب عن الحصص “أونلاين”، متابعة: “المعلم في زمن كورونا يقع على عاتقة مسؤوليات كثيرة ونحن جميعا نقدر ذلك ونشكرهم عليه كما نناشد المعلمين ضرورة الاهتمام بتوفير مراجعات مجانية لقرب امتحانات الفصل الدراسي الاول ومساعدة الطلاب في ارسال اجابات نموذجية للامتحانات السابقة او التي تتواجد في كتب الوزارة