تعرف علي ردود “أمهات مصر” حول السيناريو الأنسب للإمتحانات والفصل الثاني بالمدارس

طرحت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، تساؤل وموضوع للنقاش بين الأمهات حول ما هي وجهة نظر الأمهات عن السناريو المناسب لإجراء الإمتحانات والفصل الدراسي الثاني في المدارس، في ظل جائحة كورونا؟.

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات علي صفحة اتحاد أمهات مصر، في الفيس بوك، حيث قالت ولي أمر: “أهم شئ تكون أون لاين، وياريت تكون الدراسه التيرم الجاى كمان أون لاين علشان الظروف الاستثنائية اللي حاصله لازم يبقى فيه قرارات استثنائيه برضه”.

وأضافت ولي أمر أخري: “الامتحانات للشهادات فقط، وليس النقل، والدراسة أون لاين”، وتابعت أخري: “يمتحنو عادي بعد يوم 20 فبراير، مع الإهتمام بالإجراءات الاحترازية، وبعد كده يدخلو التيرم الثاني مع رفع الغياب يعني ميبقاش في التزام بالحضور في المدرسة، كده أفضل من امتحانات تيرمين مع بعض”.

واستكملت أخري: “أنا رأيي إن الهدف من التعليم دلوقتي علي حسب كلام دكتور طارق شوقي إن الولاد يعرفوا المعلومات الموجوده في المنهج وهما خلاص عرفوا المعلومات اللي موجوده في الترم الأول فمفيش داعي للإمتحان نبدأ علي طول الترم التاني يوم 20 فبراير والاولاد يمتحنوا الترم التاني وتتحسب الدرجات عليها”، وذكرت أخري: “الشهادات لازم تمتحن”.

وقالت ولي أمر: “النقل امتحانات اون لاين، والإعدادية فقط امتحان مؤمن ويراعى التباعد، والترم التاني أون لاين إلى أن تستقر الأعداد إن شاء الله الولاد تنزل على بعد شهر إبريل المقبل، لأن أغلب الأطباء متوقعين انكسار الموجة بآخر شهر 4 ان شاء الله، ولا ننسى أن الإنخفاض الحالي بسبب وقف الدراسة، فبلاش نرجعها وترجع الزيادة الفظيعة السابقة لا قدر الله”.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أنه سوف تعلن وزارة التربية والتعليم تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها يوم الاحد 14 فبراير المقبل، موضحا أن كل ما يكتب “قبل هذا الموعد” هو اجتهادات أو إشاعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب او بعيد.