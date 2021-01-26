وزير الخارجية: أعلنها صريحة، لن نقبل بالمساس بحقوق مصر المائية

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف السد الإثيوبي، أمر ضروري، ومن المؤسف أن تتصرف إثيوبيا تصرفات أحادية وتتعنت في ملف السد.

وأضاف شكري، خلال إلقاء بيان وزارة الخارجية أمام مجلس النواب ظهر أمس؛ أن وزارة الخارجية المصرية نجحت في فرض ملف سد النهضة على المجتمع العالمي، للدرجة التي دفعت مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة بملف سد النهضة في يونيو 2020..

مشيرًا: أن هذا الأمر حدث لأول مرة في العالم، وهو أن يعقد مجلس الأمن جلسة لمجرى مائي، وأن مصر لن نقبل الانجراف في إطالة أمد المفاوضات والمساعي لفرض الهيمنة على النهر، أو فرض سياسة الأمر الواقع، وتعمل في كل الاتجاهات للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في المياه وتتعاون مع الجميع.

وأوضح أن مصر وقعت على مسودة الوسيط الأمريكي، في حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها، كما أنّ مصر تشارك في الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوي، لكنها تواجه تعنتا، متابعا: أعلنها صريحة، لن نقبل بالمساس بحقوق مصر المائية.

وقال شكري: إن الدبلوماسية الشعبية تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الخارجية، من أجل المصلحة العامة المصرية، موضحا أنّ الدبلوماسية المصرية عريقة، وعليها مسؤوليات مضاعفة، كما أن مؤسسة الخارجية المصرية وطنية، تعمل على رفعة مكانه مصر والدفاع عن مصالحها العليا، والدبلوماسية المصرية يجب أن تتناسب مع متطلبات العصر، لذلك نهتم بعنصر التدريب البشري لأبنائنا.

ولفت وزير الخارجية، إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والسلطات، مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، ومد جسور التعاون بين السلطتين، مؤكدا أهمية الدبلوماسية البرلمانية التي أضحى لها دورها في التعاون مع شعوب العالم بما يحقق المصلحة الوطنية.

وقال السفير سامح شكري، إن مصر قامت بتحركات مُكثفة للدولة المصرية مثلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر “إعلان القاهرة”، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال خطابه في قاعدة “سيدي براني” العسكرية يوم 20/6/2020 الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري (سرت/الجفرة) داخل ليبيا.

وأضاف شكري، أن هذا الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية الهدامة بها.

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، ثبات العلاقات مع أمريكا واستنادها على أسس صلبة قائمة على التعاون بينهما، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية وتحقيق النصر على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكافة المجالات.

وكشف الوزير عن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بنسبة 76 % من 2016 إلى 2019، ووصلت الاستثمارات الأمريكية في مصر لـ22 مليار دولار، لتحتل أمريكا المرتبة الثالثة في الدول المستثمرة في مصر، مشيرا إلى أن مصر أيضا تأتي على رأس قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في قارة أفريقيا.

ولفت السفير سامح شكري، إلى أن العلاقات بين مصر وأمريكا لا تقف عند حزب سياسي، وإنما قائمة على أطر وأسس التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكدًا سعي وزارة الخارجية لتعزيز الشراكة في كافة المجالات مع الجانب الأمريكي.

وفي شأن علاقات مصر مع الدول الأوروبي، أكد وزير الخارجية، أن مصر عززت علاقاتها مع هذه الدول من خلال الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرها، لافتا إلى أن هذه العلاقات تستهدف جذب مزيدًا من الاستثمارات الأوروبية وزيادة تدفق السياحة وفتح أسواق للمنتجات المصرية في هذه الدول.