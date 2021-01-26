شكرى: طبيعة العلاقات مع الدول العربية القائمة مميزة وتتصل بتاريخنا المشترك

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية إن طبيعة العلاقات مع الدول العربية القائمة مميزة وتتصل بتاريخنا المشتركة، وكان هناك حرص على العلاقات الطبيعية ولكن السياسة دائما ما تأخذ نواحي مغايرة، جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب وتعقيبه على طبيعة العلاقات مع قطر.

وأشار إلى أن “بيان العلا” وما تضمنته من التزامات مشتركة لعله ينبأ بتغير في طبيعة العلاقات، وأن تفي قطر بالشروط بحسن نية، وأضاف: أن العلاقات مع أمريكا علاقات إستراتيجية وقوية مع الولايات المتحدة ونحرص على هذه العلاقة، مع وضع أسس تقوم على عدم التدخل في الشئون الداخلية وكل ما يتم خارج هذا الإطار يتم التعامل معه من منطلق أن مصر دولة ذات سيادة وقادرة على إدارة شئونها.

وأكد أن المصالح المشتركة هي التي تحكم هذه العلاقات، ونتعامل مع إدارة بايدن بكل انفتاح وتقدير ولا يمكن إغفالنا على تنوع العلاقات المصرية مع روسيا والصين وأوروبا.