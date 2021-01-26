انتباه منصور عبد الغني يكتب:25 يناير ثورة وعيد للشرطة

لاشك أن 25 يناير ثورة شعب أيدها الجيش، ووفر لها سبل الحماية، وأدي قادته التحية العسكرية لشهدائها، لاسيما وأن اللقطة الشهيرة للواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو يؤدي التحية للشهداء في الميادين المصرية، كانت محورية وبداية لتغيير مواقف مؤسسات الدولة في التعامل مع المظاهرات.

ويبقي 25 يناير أيضًا عيدًا لقوات الشرطة الباسلة وشاهدًا علي صمود ووطنية رجالها سواء عام 1952 في مواجهة المستعمر الإنجليزي أو في عام 2011 بالدفاع عن مديريات الأمن وأقسام الشرطة والسجون ضد الإرهابيين والبلطجية الذين هاجموها مستغلين أحداث الثورة ووجود الجماهير في الميادين.

لولا ثورة 25 يناير ما كانت 30 يونيو ولا كان الخروج العظيم للجماهير ضد جماعات الإرهاب والتطرف التي استخدمت الدين لعقود طويلة لكسب تعاطف المصريين واستخدام فريق منهم كخنجر مسموم في جسم الدولة المصرية لسنوات طويلة بهدف التأثير علي مواقفها وقراراتها بما يخدم أجندات أجهزة مخابرات ودول معادية.

يظل خروج الشباب يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 بحثًا عن المستقبل والأمل ورفضًا لكهولة وشيخوخة نظام الحكم حقيقة لا يمكن إنكارها, الوجوه البريئة الشابة الحالمة التي ملأت الشوارع والميادين وهتفت للدبابات عند مشاهدتها مساء يوم 28 يناير “الجيش والشعب أيد واحدة” أعلنت دون أن تدري أنها لم تخرج لهدم الدولة وهي الرسالة التي تلقاها المتآمرون من أعداء الوطن وفشلوا في التعامل معها رغم المؤامرات العديدة في ذلك الوقت، واستمرت علاقة الشعب بجيشه الوطني وانجلت تلك العلاقة وانصهرت في 30 يونيو 2013 حفاظا علي الدولة الوطنية.

المصريون هم الذين قاموا بثورة 25 يناير، وهم أيضًا الذين تصدوا للمستعمر الأجنبي في مدينة الإسماعيلية عام 1952 ولا أجد تعارضًا في الاحتفال بذكرى الثورة وعيد الشرطة, إلا أن الغياب المتعمد للاحتفال بثورة 25 يناير من وسائل الإعلام الخاصة والحكومية خلال الأيام الماضية كشف عن مأزق حقيقي في أدوات حكم النظام الحالي, ورغم أن شرعية حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تنطلق من ثورة 25 يناير، وما قام به من دور عظيم في حماية الدولة والحفاظ علي قواتها المسلحة إلا أن من يديرون إعلام الدولة لا يعنيهم ذلك ويتعاملون مع الأحداث الوطنية انطلاقا من دوافع ومواقف ربما تكون شخصية, وإن كنت أتفهم ذلك فيما يخص الإعلام الخاص الحالي.

الرئيس السيسي أشاد بثورة يناير، وقدم التحية للشباب الذين كانوا في طليعتها وطالبهم بالمشاركة في خطة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة، ولعلها تكون رسالة واضحة وصارمة لأطراف داخل الحكومة وآخرين منحوا أنفسهم حق التعبير عن الدولة المصرية والتحدث بلسان شعبها, وننتظر تبادل برقيات التهنئة بين مؤسسات الدولة بمناسبة ثورة الشعب في 25 يناير 2011.

رحم الله الشهداء وتحيا مصر