ماجدة موريس تكتب:سيدة التليفزيون والسينما

سيدة التليفزيون والسينما

ماجدة موريس

تخيل نفسك بلا تليفزيون وانما الراديو فقط ومحطاته ،هكذا كان الحال حين اقتحمت كوثر هيكل اختبارات القبول للذين سوف يعملون في الجهاز الجديد الذي سوف تطلقه الدولة ليصبح أداتها الاعلامية والثقافية ،كان مبني التليفزيون العملاق قد تم إنشاؤه بالفعل ،ولم يشترط القائمون عليه اي تخصصات للذكور فقط،وانما الكل،فتقدمت الفتيات صفوف الاختبارات للعمل في تخصصات ومهن لم تكن موجودة من قبل في السلم الوظيفي المصري مثل مونتيرة ڤيديو ومهندسة صوت،وكاتبة، ومصورة تليفزيونية،ومخرجة ،وتليسين ،وغيرها. نجحت كوثر هيكل في الاختبارات،وتركت العمل الصحفي الذي ذهبت اليه بعد حصولها علي ليسانس الاداب ،قسم الاجتماع وعلم النفس الذي شغفت به عام ١٩٥٨، لتبدأ العمل في التليفزيون في مهنة مشابهة هي اعداد البرامج التليفزيونية ،وحيث كانت تري ان كل من عمل في التليفزيون عند افتتاحه كانت لديه مهمة اساسية هي إقامة وإيجاد البرنامج التليفزيوني ،(التليفزيون هو البرنامج كما ان السينما هي الفيلم،والمسرح هو المسرحية )وبالتالي كان نجاح التليفزيون في تقديم برنامج يعتمد علي الصورة. يعني نجاح العاملين به في فهم طبيعته كمجال. جديد ،ولكن هدف ثان نافس( البرنامج )وقتها هو الدراما ،اي تقديم الدراما نظرا لزيادة ساعات الارسال،والاختفاء التدريجي لوسائل الترفيه وزيادة اعباء الحياة ،وبالتالي اصبحت النظرية ايامها ان تستوعب شاشة التليفزيون الوليد طاقة المشاهد وتقدم له كل انواع الثقافة والفنون والترفيه،وهكذا دخلت هي الي عمل آخر في التليفزيون هو مساعدة مخرج الذي اضاف لها النقلة التي تحتاجها لكي تبدأ في الكتابة الدرامية (لم تكن هناك كاتبات اتعلم منهن. في الاذاعة او المسرح او السينما،لكن التليفزيون خلق هذا لدي ولدي غيري ،ودفعنا للظهور علي ساحته، ومنه تواجدت الكاتبة التليفزيونية.)

يوم في حياة انسان

لمن نحيا ،هي التمثيلية الاولي التي حملت توقيعها لتصبح اول كاتبة قصة سيناريو وحوار في تاريخ التليفزيون المصري،والعربي ايضا،ولكنها قبلها تعلمت الكثير ممن عملت معهم قبل ان تصبح اول كاتبة دراما،مثل سميرة الكيلاني اول رئيسة للبرامج الثقافية في تاريخ التليفزيون التي اعطتها فرصة تقديم فقرات مصورة تقوم باعدادها وتقديمها ضمن (مجلة التليفزيون )وحلقات مع الادباء والكتاب والادباء،لتنتقل بعدها الي (يوم في حياة انسان)الذي كان يسجل حياة الناس في كل مكان في مصر،وتعترف ايضا بفضل المخرج محمد سالم،اول من قدم (لغة المنوعات )للمصريين في برامج رائعة ، كانت للبرامج الثقافية ثقلها الكبير وقدرتها علي تبسيط. العلوم والفنون والاداب للاغلبية ،وكانت الدراما جزءا من هذه الثقافة حيث تدخل ضمن البرامج الانسانية مثل برنامج (رسالة )الشهير الذي تولت الاشراف عليه لفترة، ولم تتوقف عن شغفها بهذه البرامج برغم دخولها عالم الدراما ،ونجاحها،فتولت رئاسة البرامج الثقافية ،وبعده رئاسة القناة الاولي ،قبل ان تتوج مواقعها الرسمية بتعيينها نائب لرئيس التليفزيون المصري.

من (عصفور في القفص )الي (حكاية كل زوج )

كما كانت اول من كتب تمثيلية للتليفزيون،وواحدة من ثلاث كاتبات كن الدفعة الاولي لكاتبات الدراما المصريات (مع وفية خيري وفتحية العسال ) فقد ارتبطت بصداقة وتفاهم مهني كبير مع المخرج الكبير (حسين كمال) الذي ذهب للعمل في التليفزيون فور عودته من بعثته الي فرنسا ،ليكونان. معا دويتو فني رفيع المستوي بدءا من اول اعمالها(لمن نحيا)،الي تمثيليتين بعنوان (مفترق الطرق)،و(اللقاء) الذي كان اول عمل درامي مصري يصور بالالوان -بعد دخولها التليفزيون عام١٩٧٠،وقبله بعامين ،قدمت معه اول افلامها التليفزيونية وكان (حكاية كل زوج )اماالفيلم الثاني عام١٩٧٦ فهو(وتفضلوا بقبول. الحب)اخراج ابراهيم الشقنقيري،وبعد عشر سنوات تقدم فيلمها التليفزيوني الثالث والاخير مع المخرج يوسف مرزوق بعنوان (وصية زوجتي)،،أمارحلتها مع السينما فقد بدأت بفيلم (امبراطورية ميم )مع حسين كمال الذي اخرج كل افلامها السينمائية الا فيلم واحد (دمي ودموعي وابتسامتي -علي ورق سوليفان -حبيبي. دائما الذي كتبت له الحوار عن سيناريو رفيق الصبان -والعذراء والشعر الابيض. الذي كتب مقدمته احسان عبد القدوس،،أما فيلمها الاخير(العاشقان. )فقد اخرجه. نور الشريف عام ٢٠٠١،،انها رحلة كبيرة تصلح نموذجا لمن يبحث عن مستقبل يصنعه باجتهاده وابداعه وعرقه كما فعلت كوثر هيكل الكاتبة والمبدعة والادارية القديرة التي رحلت عنا منذ ايام