رئيس “النواب” يحيل مشروع قانون معاش العمالة غير المنتظمة للجنة خاصة

أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومُقدم مشروع قانون التأمين الاجتماعي الخاص للعمالة غير المنتظمة، أن المستشار حنفي جبالي، قرر إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والخطة والموازنة، لمناقشته تمهيدًا لسن تشريع يحقق رعايتهم تحت مظلة قانونية.

وقال «محسب» إنه وفقًا لنص المشروع ينشأ صندوق خاص يتولى التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، يتولى إدارته، رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي، على أن يختص مجلس إدارة الصندوق باستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وذلك من خلال وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، والسيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية، ووفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح النائب أن مشروع القانون يمنح معاشًا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل، وفى حالة ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، وفى حالة وفاة المؤمن عليه، هذا المعاش يساوي الحد الأدنى للأجور شهريا ويطلق عليه معاش «تحيا مصر» على أن تتحمل الخزانة العامة نسبة 50% من إجمالي الإيردات، ويصرف وفقاً للأولويات التي يحددها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.