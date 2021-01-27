رفض كل خطط إعادة هيكلة “الشركة” :الإصرار على تصفية “الحديد والصلب” .. لمصلحة من؟!

*الجمعية العامة للشركة ترفض خطة إنقاذ عاجلة تخفض الخسائر 50%

*الشركة تطرح خطة تطوير قصيرة الأجل للوصول إلى نقطة التعادل خلال 3 سنوات

*تكلفة الخطة أقل من نصف تعويضات العمالة .. والقابضة المعدنية ترفض

رفض أى محاولات لإعادة هيكلة شركة الحديد والصلب والعمل على تطويرها .. كان العنوان الأبرز لعمليات تخسير الشركة ووقف ضخ استثمارات جديدة بها منذ أن عرفت مصر الخصخصة فى أعقاب توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى تسعينيات القرن الماضى…الهدف كان بيع أصول القطاع الأعمال حتى لو بأسعار منخفضة لتخارج الدولة من الاستثمار تحت شعار اقتصاد السوق…طالت الخصخصة العديد من شركات قطاع الأعمال، وتوقفت الاستثمارات لسنوات فى الشركات، خاصة العملاقة منها والتى لم تستطع الحكومة فى وقتها بيعها، وكان يطلق عليها د. عاطف عبيد، وزير قطاع الأعمال ثم رئيس الوزراء «الأفيال»، وهى شركة الحديد والصلب وغزل المحلة على وجه التحديد. توقف الاستثمارات وعمليات الإحلال والتجديد والصيانة كان سببا رئيسيا فى تدهور أوضاع الشركات، رغم امتلاكها أصولا وأراض كان يمكن استعلالها لتطوير الشركات.

“الحديد والصلب” مثال صارخ للإهمال الحكومى على مدار السنوات الماضية، وإصرار حكومى على تصفيتها، دون محاولات جادة لتطوير الشركة.

فقرار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بتصفية شركة الحديد والصلب كان مبيتا منذ اتخاذ قرار تقسيم الشركة إلى شركتين وتحميل الحديد والصلب كل الخسائر، بل والعمل على زيادة تلك الخسائر بعد اقتطاع أصول من الشركة إلى الشركة الجديدة، وبحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال العام (الحريص على المال العام) قال حاليا نعمل على تأسيس نموذج لوحدة صغيرة في منطقة الواحات بجوار المناجم، وعندما يثبت نجاح التجربة بالتحاليل والاختبارات حينها نضع تصميم المصنع الكبير المزمع إنشاؤه لإنتاج المكورات بخبرة وتكنولوجيا الشركة الأوكرانية فاش ماش. وإإذا أظهرت التجربة عدم قدرة رفع نسبة تركيز الخام سيكون القرار إغلاق الشركة الجديدة، وهذا لا يعني أننا غامرنا بتقسيم الشركة لأننا لم نخسر شيئا، وإذا حدث ذلك سيكون معناه أن الخام ليس له جدوى وستغلق المناجم!.

قرار الجمعية العامة للشركة وهو إجراء قانوني من حقها، ولا يمكن وصفه أنه قرار حكومي، بحسب الوزير، لكن بالنظر إلى هيكل ملكية الشركة نجد أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمتلك 82.48% من أسهم الشركة، ويمتلك بنك مصر 4.9% وشركة مصر للألومنيوم0.9% من الأسهم، وبالتالى فإن أى قرار للشركة القابضة للصناعات المعدنية سيمر من خلال الجمعية العامة، وهو ماحدث عن صدور قرار التصفية بالإجماع بنسبة 82.48%، وهم من حضروا قرار الجمعية.

خلال الجمعية العامة عرض العضو المتدب التنفيذي، المهندس على عبد المحسن، رؤية الشركة لوقف الخسائر وتحقيق نقطة المعادلة خلال ثلاث سنوات لتبدأ الشركة الانطلاق من جديد، مستعرضا امكانية الشركة والفرص المتاحة، لكن القرار كان التصفية رغم دراسة الشركة المهمة التى تعرضها « جريدة الأهالى» لتكشف للرأي العام أن هناك فرصا حقيقية لتطوير الشركة من خلال استثمارات أقل من الأموال التى ستدفعها الشركة القابضة لتسريح العمال.

الرؤية المستقبلية لاستمرار إنتاج الشركة.

تعتبر الحديد والصلب الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج الصاج البقلاوة بمقاساته المختلفة، وتستخدمة جميع شركات المقاولات فى المنشآت المعدنية والبديل الوحيد له هو الاستيراد.

كما تمتلك الشركة 4 محطات أكسجين، تعمل محطة واحدة حاليا، تمد المصانع ومستشفيات وزارة الصحة بغاز الأكسجين، بالإضافة إلى إنتاج غازات أخري متنوعة مثل الأرجون والنتروجين، والمطلوبة فى صناعات أخري.

وبحسب تقرير الشركة، تمتلك الشركات مقومات نجاح كبيرة وفرص جذب استثمارات، حيث تقدمت شركات عالمية للاستثمار فى الشركة ومنها:

عرض شركة ALLWE الروسية بمشاركة الهيئة العربية للتصنيع. وعرض شركة فاز ماش الأوكرانية، وعرض شركة ميت بروم الروسية بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي.

كذلك عروض توريد فحم الكوك مقابل منتجات تامة مختلفة النوع مع تسهيلات فى التوريد والتمويل مثل عرض شركة W.N.W للتوريدات. وعرض شركة MEC بنمويل من مجموعة شركات الجارحى.

*سداد المديونية

ويشير التقرير إلى أنه يمكن سداد المديونيات المتراكمة على الشركة من خلال التصرف فيما تملكه الشركة من أراض وأصول غير مستغلة وكذلك الشقق السكنية والفيلات الموجودة بالمدينة السكنية، وهو ما تم بالفعل اتباعه فى تسوية مديونيات بنك مصر وجزء من مديونية الغاز الطبيعى، وجزء من مديونية الشركة القابضة للصناعات المعدنية، كما يمكن بيع جزء منها واستخدام حصيلة البيع فى تمويل التطوير المقترح.

*مميزات الشركة

استعرض التقرير أهم مميزات الشركة والتى تتمثل فى:

شركة الحديد والصلب هى الشركة الوحيدة فى مصر التى تستخدم تكنولوجيا الأفران العالية، والتى تعتمد فى تشغيلها على خام الحديد المستخرج من المناجم، حيث يوجد رصيد استراتيجى من خام الحديد يقدر بنحو 200 مليون طن، وفى المقابل فإن جميع الشركات العاملة فى مصر تعتمد فى إنتاجها على الخردة المستوردة ومكورات الحديد المستورد، ويشير التقرير إلى أن الخردة تتعرض للنضوب سواء فى الأسواق المحلية أو العالمية، وارتفاع أسعارها بصورة تصاعدية وكذلك مكورات الحديد،مما يؤكد على ضرورة استمرارية تشغيل الشركة لصالح الاقتصاد القومى والأمن القومي والبعد الاجتماعى.

كما تتميز الشركة عن باقى الشركات بأنها تقوم بإنتاج الحديد من الخامات المحلية مثل خام الحديد والحجر الجيري والدولوميت، كما تتميز بتعدد مراحل الإنتاج وتنوع منتجاتها والتى تشمل أكثر من 50 منتجا رئيسيا وثانويا ومنها الكمر والمتوازنات والقطاعات الثقيلة والمتوسطة وخطوط السكك الحديدية.

كما تنتج الزهر من خام الحديد المحلى المستخرج من المناجم، فضلا عن إنتاج منتجات ثانوية مثل جلخ الأفران العالية بنوعية التبريد مائيا، والمبرد هوائيا، وجلخ المحولات الأكسجنينية، وينم استخدامها فى صناعة الأسمنت ويتم بيعها إلى شركات الأسمنت العاملة.

كما تنتج الشركة مجموعة كبيرة من تشكيلة المنتجات الطولية والمسطحات المختلفة، فضلا أن إنتاج الصاح بتخانات أكثر من نصف بوصة، وبأطوال قياسية وغير قياسية وذات أوزان وأطوال كبيرة حسب المواصفات المطلوبة من العميل، وتعد شركة المقاولون العرب من أهم الشركات المستخدمة للمنتج لإقامة المشروعات القومية العملاقة.

كما يتم إنتاج المباريم ذات الأقطار الكبيرة والأطوال المختلفة للتسليح الخاص بالكباري ذات المواصفات الخاصة طبقا للمواصفات العالمية. ويتم إنتاج صلب المدرعات وتوريده للقوات المسلحة عند الطلب.

وتتنج الشركة أيضا مقاطع من الزوايا وكمر مجري وكمر متوازي وقضبان وفلنكات سكة حديد بأطوال مختلفة.

كما تمتلك الشركة مجموعة كبيرة من الورش المختلفة التى يمكنها تقديم العديد من الخدمات لكثير من الشركات الأخري بمصر، وتم بالفعل التواصل مع الشركات الكبري والشقيقة لعرض إمكانيات الشركة فى تصنيع قطع الغيار وصيانة المحركات الكهربائية.

*أهم المشاكل التى تواجه الشركة:

يشير تقرير الشركة إلى أهم المشاكل التى تواجه الشركة ومنها:

*مشكلات فنية:

تقادم التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج والتىي يتم العمل بها من خمسينيات وستنينيات القرن الماضى.

انخفاض نسبة الحديد إلى 52 % من الخام المستخرج من المناجم وارتفاع الشوائب التى تؤدي إلى زيادة استهلاك الفحم ومصادر الطاقة الأخري خاصة الغاز الطبيعى وتآكل المعدات واستهلاك قطع الغيار,انخفاض الإنتاج نتيجة انخفاض كميات الفحم الموردة من شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية,ارتفاع أسعار الطاقة المشتراه( غاز طبيعى – كهرباء تشغيل) مما أدى إلى ارنفاع تكلفة الإنتاج.

*المشكلات التمويلية:

أدي نقص الإنتاج وما ترتب عليه من نقص المبيعات إلى عجز فى السيولة النقدية لدي الشركة,

عدم ضخ استثمارات جديدة مما أدى إلى نقص الإنتاجية وزيادة استهلاك الطاقة.

*مشكلات العمالة:

عدم التوازن فى توزيع العمالة بالوحدات يتطلب إعادة هيكلة العمالة وتعديل الهيكل الوظيفى للشركة بما يتناسب مع حجم العمالة الحالى,

نقص العمالة الماهرة ذات الخبرات المميزة سواء ببلوغ سن التقاعد أو المعاش المبكر.

زيادة أعباء الأجور مع انخفاض إنتاجية العامل نتيجة المطالب الفئوية والقرارات السيادية فى الوقت الذي انخفضت فيه كمية الإنتاج وأسعار المبيعات مما أدى إلى ارتفاع نصيب الطن من تكلفة الأجور.

ارتفاع عدد العمالة المريضة التى تتحمل الشركة أعباء أجورهم ومصاريف علاجهم.

*مشكلات البيع والتسويق:

الكساد الذي ساد سوق العقارات وتوقف المشروعات الكبري بعد الثورتين أدى إلى انخفاض الطلب على منتجات الصلب وانخفاض أسعاره فى السوق المحلية، كما أن الانهيار الاقتصادي لبعض الدول الأوربية ساهم فى انخفاض الأسعار العالمية. كل ذلك أدى إلى انخفاض السيولة المتاحة بالشركة.

تتعرض منتجات الشركة لمنافسة شديدة بسبب انخفاض أسعار المنتجات المثيلى وإغراق السوق المصري بها.

*استراتيجية للاستمرار

تقرير الشركة يؤكد ضرورة استمرارية الشركة باعتبارها شركة ذات بعد استراتيجى واجتماعى واقتصادي وسياسي، مطالبا بضرورة ضخ استثمارات عاجلة لتنفيذ خطة التطوير على مدي ثلاثة سنوات، وفرض رسوم وإجراءات حماية خاصة على المنتجات التى تنفرد بها الشركة.

ويطرح التقرير استراتيجية لاستمرار الشركة من خلال رفع كفاءة استعلال الخام والموادـ وتخفيض تكلفة الأجور من خلال زيادة الإنتاج, وفتح أسواق جديدة سواء محليا أو خارجيا لتسويق المنتجات

تطوير قطاعات الدرفلة بمشاركة القطاع الخاص، كما يمكن إنشاء فرن كهرباء يعتمد على الخردة لإنتاج البليت وخط حديد تسليح بمشاركة القطاع الخاص. وضخ استثمارات مالية لإنشاء وحدات جديدة وإجراء عمليات إحلال وتجديد للوحدات القائمة بغرض الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 680 ألف طن منتج نهائى للبيع لتحقيق نقطة التعادل.

*خطة الانقاذ العاجلة

تتمثل فى رفع الكفاءة الإنتاجية الحالية لزيادة الموارد المالية وإيرادات النشاط الجاري للشركة والحد من الخسائر، وتشمل هذه الخطة:

-استمرارية العمل فى خطوط الإنتاج المختلفة دون توقف بالوضع الحالى للآلات والمعدات وبحالتها الحالية مع الأخذ فى الاعتبار الصيانات الدورية اللازمة.

-امداد الشركة بكمية لا تقل عن 700 طن يوميا وبانتظام من فحم الكوك الخشن 30/9 مم من شركة الكوك لتشغيل الفرن العالى الرابع والمحول الأوكسجين رقم1 بدون توقفات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة نحو تدبير كمية فحم كوك خشن 30/9 مم لا تقل عن 30 ألف طن كرصيد استراتيجى لتعويض النقص فى توريدات شركة الكوك لضمان الاستمرارية فى الإنتاج لما لها من مردود اقتصادي فى تخفيض معدلات الاستهلاك لجميع عناصر التكاليف وتتمثل تكلفة الفحم فى الأتى:الكميات الموردة من شركة الكوك بقيمة 90 مليون جنيه شهريا.الكميات التى سيتم تدبيرها بقيمة 150 مليون جنيه تقريبا وهى كمية المخزون الاستراتيجى فى حالة نقص التوريدات من شركة الكوك.

-سرعة طرح مناقصة لاستكمال الأعمال فى غلاية المحول رقم 3 وخاصة بعد إصدار قرار رقم 26 لسنة 2020 بتشكيل لجنة للإشراف على فك وتنزيل وتنفيذ وتأهيل غلاية المحول رقم 3 وتقدر الإعمال بقيمة 80 مليون جنيه، وتستغرق من 6 إلى 9 أشهر، والهدف منها رفع القدرة الاستعابية للزهر المنتج من الفرن العالي الرابع وتقليل التوقفات ولتكون بداية لتشغيل الفرن العالى الثالث بكامل طاقته, ويؤكد التقرير أن هذه الخطة العاجلة تساعد فى تخفيض الخسائر بنسبة 50 %.

*خطة تطوير قصيرة الأجل:

تتم أعمال هذه المرحلة من التطوير فى خطوط متوازية مع استمررية خطوط الإنتاج بجميع المراحل ودون توقف أى وحدة عاملة بالشركة حاليا وحسب الأولويات المطروحة لذلك وتتمثل خطواتها فى المراحل التالية:

*قطاع التشييد

-تحديث خط الشحن الثانى بعنبر الشحن.

-تحديث عدد 2 ماكينة تلبيد بمشتملاتها. وتبلغ تكلفة هذه الوحدة 180 مليون جنيه تقريبا

*قطاع الأفران العالية

-تطوير وتحديث شامل للفرن العالى الرابع لكونه يحتاج إلى عمرة جسيمة من الدرجة الأولى بتكلفة 480 مليون جنيه تقريبا.

*قطاعات الصلب

-تطوير وتحديث غلاية المحول رقم 2 بحوالى 120 مليون جنيه.

-تحديث وتطوير وحدة الصلب المستمر الرابعة لإنتاج المربعات بقيمة 250 مليون جنيه,

-تحديث عمره للخلاط رقم 1 بقيمة 12 مليون جنيه, وفى حال تنفيذ هذه الخطة يمكن الوصول إلى نقطة التعادل.