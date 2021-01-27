ننشر  كلمات نواب حزب التجمع بالبرلمان خلال جلسات مناقشة وزيري قطاع الأعمال والتعليم

قال عضو مجلس النواب عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب إن وزارة قطاع الأعمال العام منذ أن تم إنشاؤها وهي تتعامل مع الشركات بطريقة “مرات الأب”.

وأشار “مغاوري” في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة بيان وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الوزارة منذ أن جاءت وهدفها تصفية الشركات، مطالبًا بوقف قرارات تصفية شركات كفر الدوار، سماد طلخا، والحديد والصلب، مع تشكيل لجنة تقصى حقائق للتعرف على حقيقة ما يقوله الوزير.

ورفض “مغاوري” ما قاله الوزير بأن “شركات القطاع العام أصنام والشعب المصري يعبدها”، قائلا: المصانع ليس أصناما يا معالي الوزير ونحن لا نعبد الأصنام، بل نحن نحترم مصر ومقدراتها وندافع عن الصناعة الوطنية، ولا يمكن ان نقبل منطق الوزير، ولن نبصم على تدمير مقدرات الشعب المصري الذي اقسمنا ان نحميها.

وتابع، أن الوزير يقول ان مصنع سماد طلخا ملوث للبيئة، وهو الأمر الذي يكذبه تقارير صحية عديدة للعمال تفيد بأن صحتهم جيدة، كما ان تصريحات الوزير أن الدولة لن تنجح في ادارة المشروعات، يعبر عن توجه وزارة قطاع الأعمال التي تسعى منذ إنشائها لتصفية القطاع العام، ولذلك يجب على هذه الشركات جميعًا ان تكون خاضعة لوزارة الصناعة.

ومن جانبها قالت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، خلال الجلسة نفسها لمناقشة وزير قطاع الأعمال، إن الوزير أشار إلى وجود دراسة وحيدة من شركة تاتا ستيل، والتي وصلت الى نتيجة تصفية مصنع الحديد والصلب، مشيرة إلى ان خطوة بمثل أهمية تصفية أحد أهم المصانع يجب ان تعتمد على أكثر من دراسة ومن جهات متعددة.

واضافت، ان الوزير في كلمته لم يتحدث عن الدراسات الاقتصادية والمالية والقانونية، ولم يذكر هل هناك بدائل لمنتجات شركة الحديد والصلب في السوق المحلي، أم سنزيد من فاتورة الواردات مرة اخرى لاستيراد بدائل ما كان ينتج في الحديد والصلب، مطالبة بوقف قرار التصفية وتقديم الوزارة لكل الدراسات التي تقول انها تمتلكها لتدرس في مجلس النواب قبل اتخاذ أي قرار.

ووجه النائب أحمد بلال الكلمة لوزير التعليم طارق شوقي، خلال جلسة البرلمان المخصصة للاستماع الى مشروع التعليم، قائلًا إن عرض الوزير للمشروع يدل على ان هناك برنامجا واضحا، ولكن ما نلاحظه أن هناك تجاهلا لمستحقات المعلمين المالية فكل موظفي الدولة يحصلون على مستحقاتهم المالية في العام المالي نفسه، ولكن المعلمين يحصلون على مكافآت 2014 بينما الخصومات على عام 2020، متسائلًا : هل العاملون بديوان الوزارة يحاسبون بنفس الطريقة؟

وتابع “بلال” كلمته قائلًا قبل شهور وجه رئيس الجمهورية بتحسين أوضاع المعلمين المادية، وظهر وزير التعليم في مؤتمر صحفي حينها ووعد بتنفيذ الأمر في يناير الجاري، ولكن ما تم تنفيذه لا يتعدى 200 جنيه، وحتى هذه الزيادات خاضعة لنفس مشكلة مكافآت 2014 وخصومات 2020، ولماذا لا تكون الخصومات مثل المكافآت على عام 2014.

وأضاف “بلال”: أن من أهم الفئات في المجتمع الذين لا يقتنعون بمشروع تطوير التعليم هم القائمين على العملية التعليمية أنفسهم، وهم المعلمين، ومن الواضح أنه لا يوجد حوار مجتمعي ليس فقط مع أولياء الامور بل حتى بين الوزارة والمعلمين أنفسهم، مشيرًا إلى أن المدارس بها نقص عمالة شديد جدًا، في إحدى المدارس في مدينة المحلة بها عامل وحيد معين على نسبة 5% من ذوي الإعاقة وهو عامل كفيف، والأمثلة كثيرة في مدارس عديدة على مستوى الجمهورية.