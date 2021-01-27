 فى ظل الموجة الثانية لكورونا..امتحانات الجامعات  ..ورقية والكترونية

جمال شقرة : قرار الامتحانات مرتبط بأعداد الإصابات د.محمود علم الدين: كل البدائل متاحة وكل جامعة تتصرف وفقا لامكانياتها تحقيق : فاطمة يحيي

يظل اتمام امتحانات التيرم الاول بالجامعات على رأس اولويات اجندة المجلس الاعلى للجامعات الذى وجه خلال اجتماعه الطاريء برئاسه وزير التعليم العالى د.خالد عبد الغفار بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، كما اكد ان المجلس في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.

كما وجه المجلس باستغلال فترة إجازة منتصف العام لاستكمال كل الاستعدادات لاستكمال الدراسة بعد انتهاء الإجازة مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات.

و قال د.ماجد نجم ” رئيس جامعه حلوان” ان كل الجداول التى تم وضعها فى يناير الماضى قبل تأجيل الدراسة سسيتم ترحيلها بذات ترتيب المواد ولكن مع تغيير التواريخ وذلك لمابعد 20فبراير .

واضاف انه ليس لديهم مشكلة فى اجراء الامتحانات تحريريا بالنسبة لاغلب الكليات ولكن المشكلة فى الكليات ذات الكثافة الطلابية الكبيرة وتحديدا فى اربع كليات وهى (تجارة وحقوق وخدمة اجتماعية واداب) .لافتا الى ان الجامعة تدرس اجراء امتحان الكترونى لهذه الكليات وقال نقوم على تطوير البنية التحتية لنظم المعلومات فى الجامعة.

واشار الى انه فى حال اجراء الامتحانات داخل الجامعة سيتم اتخاذ اجراءات احترازية مشددة من اجل ضمان سلامة الطلاب واعضاء هيئة التدريس، وتشمل هذه الاجراءات تعقيم القاعات قبل وبعد كل امتحان ، وتقليل عدد الطلاب للنصف او 40% فى قاعة الامتحان كذلك الالتزام بارتداء الكمامات وتطهير الاوراق الامتحانية.

البدائل المتاحة

وقال د.محمود علم الدين”المتحدث الرسمي باسم جامعه القاهرة” ان كل البدائل متاحة امام جامعة القاهرة سواء فى تطبيق الامتحانات الكترونيا او تحريريا ولكن فى معظم الكليات ستكون الامتحانات الكترونية عبر الاونلاين.

واضاف ان المجلس الاعلى للجامعات اتاح للجامعات الاختيار مابين البدايل المختلفة لاجراء الامتحانات ، ومن ثم فان الجامعات ستقررها فى ضوء ظروفها وما تم الاتفاق عليه بين اقسام الكليات.

ولفت الى انه خلال الايام القليلة القادمة ستتضح الصورة فيما يتعلق بكيفية اجراء الامتحانات والعنصر الحاكم هو الظروف الخاصة بكورونا والسياق التى ستتم فيه الامتحانات ، قائلا ” احنا فى مرحلة شديدة التغيير”.

مؤكدا انه لاتوجد نية لدمج الفصلين الدراسيين وذلك وفقا لقرار المجلس الذى كان واضحا باجراء الامتحانات عقب انتهاء اجازة التيرم الاول.

الوضع الحالى

وقال د.جمال شقرة ” نائب رئيس جامعة عين شمس للشئون السياسية” ان قرار عقد الامتحانات يعد قرارا يتخذه رئيس الجامعة ومرتبطا بظروف كورونا وحركتها ومدى انتشارها خلال الشهر الجاري ، حيث اننا امام هجمة شرسة من الفيروس وبالتالي فإن مسألة الامتحانات التحريرية المباشرة ستخضع للدراسة .

واضاف ان هناك من يردد احتمال تأجيل الفصل الدراسي الاول للفصل الثاني وهذا الامر مرهون بالوضع الحالي، لافتا الى ان الجامعة مستعدة سواء لعقد امتحانات تحريرية او عبر الاونلاين .

موضحا ان الطلاب تدربوا العام الماضى على المحاضرات عبر (الاونلاين ) بالاضافة الى انه منذ بدء الدراسة كان الطلاب يدرسون نصف المقرر بطريقة المحاضرات المباشرة والاخر عبر الاونلاين والجامعة نجحت فى تحويل المقررات الدراسية الى مقررات الكترونية من خلال المنصات الالكترونية ، وبالتالى فليس هناك اى مشكلة او عائق لاجراء الامتحانات الكترونيا ، كما انه فى حال اجرائها تحريرية فالجامعه ملتزمة بتطبيق الاجراءات الاحترازية والرقابة الطبية فى ذات الوقت .

إجراءات مشددة

وقال د.محمد كمال ” استاذ بكلية الاداب جامعه كفر الشيخ” انه من المتوقع انحسار الموجة الثانية لفيروس كورونا بشكل كبير خلال الفترة القادمة على ان يتم اجراء الامتحانات فى موعدها بعد انتهاء اجازة الفصل الدراسي الاول 20 فبراير .

واضاف ان الجامعات متخذة اجراءات مشددة قبل تاجيل الامتحانات وكانت مستعدة من حيث اعلان ووضع الجداول ، ومن ضمن الاجراءات تقليل ساعات الامتحان بحيث يكون ساعتين فقط بدلا من 3 ساعات ، كذلك إطالة فترة الامتحانات وتوزيع الطلاب على اكبر عدد من الايام لتقليل الكثافات فى قاعات الامتحانات فالقاعة التى تستوعب 100 طالب يمتحن بها 25 طالبا فقط.

لافتا انه من المرجح ان يترك المجلس الاعلى للجامعات قرار اجراء الامتحانات لكل جامعة كما حدث بالعام الماضي، مؤكدا على انه من الصعب اجراء امتحانات الكترونية لضعف شبكة الانترنت خاصة لدى طلاب المحافظات.