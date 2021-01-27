عمليات تخسير وديون متراكمة وسط غياب خطة تطوير:أزمات حادة تواجه 6 شركات استصلاح أراضٍ مملوكة للدولة

كشفت أزمة عمال الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا»، الذين اعتصموا منذ أيام بورشة الشركة بالمطرية مؤخرا للمطالبة بحقوقهم المالية المتأخرة، والاستفادة من مقومات الشركة وتطويرها، عن انهيار منظومة العمل في شركات استصلاح الأراضى الـ6، المملوكة للدولة، وغياب نية النهوض بها، وعودتها لريادة ملف استصلاح الأراضي كما كانت في الماضي.

وصلت خسائر أو “تخسير” تلك الشركات ومديونياتها طبقًا للمستندات إلى ٥ مليارات جنيه، فيما يوجد بها ما يقرب من ١٢ ألف عامل مهددين بالتشريد في أي وقت، بسبب تأخر مرتباتهم بشكل دائم، خاصة في ظل عدم حصول شركاتهم على أي مشروعات جديدة، كشركة مساهمة البحيرة التي يعانى موظفوها من تأخر الحصول على رواتبهم، وكذلك «العقارية»، وهما من أقدم الشركات في هذا النشاط ليس في مصر وحدها بل في الشرق الأوسط كله، ولكن رغم أن تلك الشركات الستة حاصلة على تصنيف فئة أولى، إلا أنها تضطر غالباً للاستعانة بمقاولين من الباطن لإتمام بعض المناقصات، التي كانت تحصل عليها من حين لآخر، لافتقادها المعدات اللازمة للعمل، ومن ثم تحصل على جزء من الأرباح وتنفقه على رواتب العاملين.

تحركات رسمية ونقابية وعمالية لاحت في الأفق مجدداً خلال الساعات الفترة الماضية من أجل إعادة هذا الملف إلى المشهد مرة أخرى خاصة ونحن نبدأ دورة برلمانية جديدة في مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك حديث مستمر لكبار المسؤولين في الدولة عن أهمية استصلاح الأراضي في عملية التنمية خاصة الزراعية.

بداية الانهيار

الانهيار الحالي لهذه الشركات بدأ في أوائل تسعينيات القرن الماضي، فالقانون رقم ٢٠٣ لعام ١٩٩١، الخاص بشركات قطاع الأعمال، أقر بنقل تبعية شركات الاستصلاح الزراعى إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه، وتم دمجها مع الشركة القابضة للأشغال العامة، وقامت الدولة ضمن إجراءات الخصخصة، بتوسيع الملكية الخاصة للأراضى ببيع ٩٠٪ من أهم الشركات إلى اتحاد المساهمين بالشركات، وبذلك أصبحت شركات استصلاح الأراضى خاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لعام ١٩٨١.

مديونيات

الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية اصبحت الآن تضم شركات استصلاح الأراضى الست وهي: «العقارية، والعامة، ومساهمة البحيرة، وكوم أمبو، والعربية، وريجوا لاستصلاح الأراضي»، وبحسب المعلومات، فقد وصل إجمالى مديونيات تلك الشركات لـ٤ مليارات و٨٤٢.٥ مليون جنيه، فشركة «كوم امبو» التي يعمل بها ٦٦١ عاملا وصلت مديونياتها لـ ١٨٩.٥١ مليون جنيه، والعامة لاستصلاح الأراضي، التي يعمل بها ألف و٦٦٤ عاملا، وصلت مديونياتها لـ ٦٥٣.٦ مليون جنيه، أما العقارية فوصلت ديونها لـ ١٣٨٩.٦ مليون جنيه ويعمل بها ألف و٧٣٩ عاملًا، أما شركة ريجوا فوصلت ديونها لـ ٤١١ مليون جنيه، ويعمل بها ألف و٥١ عاملا، والشركة العربية التي يعمل بها ألف و١٠٢ عامل، وصلت ديونها لـ ١٤٤.٨ مليون جنيه، وشركة مساهمة البحيرة ديونها وصلت لـ ٨٣٦ مليون جنيه، ويعمل بها ٣ آلاف و٨٥١ عاملا.

معاناة

المصادر والمعلومات التي توفرت لدينا قالت إن هذه الشركات الست تعانى من غياب أوامر الإسناد والتكليف لأى مشروعات من قبل مؤسسات الدولة وتوقفها عن العمل ومعاناتها من تراكم الديون، منها: مليار و60 مليون جنيه للضرائب، و1.9 مليار جنيه للبنوك، و534 مليون جنيه لبنوك أجنبية، و200 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية، و1.2 مليار جنيه مستحقات للمقاولين وأقساط أراض وشركات أخرى، فيما لم تستطع الشركة القابضة حتى الآن أن تفى بمرتبات العمال، بشكل منتظم، كما أن أغلب مشروعات بناء القرى وإنشاء الطرق والكبارى وشق الترع “لم تعد توكل لشركات الاستصلاح، وأصبحت من نصيب شركات المقاولات الخاصة”، حيث لم تعد هناك أموال لإجراء الصيانة ورفع الكفاءة، وبعضها تحول لخردة وتم بيعها لتوفير مرتبات للعمال، كما أن هناك معدات وسيارات للشركات محجوز عليها لصالح البنوك، وهو الأمر الذي يترتب عليه تعطل عملها، في الوقت الذي تصل فيه مرتبات العاملين بها إلى نحو ١٥ مليون جنيه.

مطالب

وطالب خبراء سرعة تخصيص رأسمال للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى التى تضم الستة شركات، وإعادة تقييم الضرائب وجدولتها على خمس سنوات مع الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير والاكتفاء بأصل الدين، وإصدار خطابات من وزارة المالية تضمن العمليات المحلية والدولية التى تتقدم إليها الشركات بضمان أصول الشركات أسوة بما حدث مع عدد من الشركات، واعتبار مبلغ 25 مليون جنيه كمصروفات تأسيس لا ترد، وعدم مطالبة الشركات بها، وتخصيص رأس مال للشركة، وتحويل العمالة الزائدة إلى قطاعات الدولة، ومنح الشركة القابضة مبلغ 200 مليون جنيه لإصلاح وإحلال معدات الشركات.

معدات وآلات ثقيلة

يذكر أنه في هذه الشركات الستة معدات حفر وآلات ثقيلة وصل عددها لـ٣ آلاف و٦٠٥ معدات، لم يعد صالحا منها إلا ألف و٣٤٣ فقط، فمثلا شركة “مساهمة البحيرة” لديها معدات ثقيلة وأساسية وسيارات عددها ألف و٢١١ آلة لم يعد صالحا منها للتشغيل سوى ٣٣٣، و٧٠٠ آلة معطلة “كهنة”، أما الشركة العامة لاستصلاح الأراضى، فلديها ٧٦٠ من المعدات الثقيلة والأساسية صالح منها ٣٠٠ فقط والباقى معطل، أما الشركة العربية فلديها معدات ثقيلة وأساسية عددها ٤٢٢ صالح منها ١٥٦، وعاطل ٢٦٤، والشركة العقارية معداتها الثقيلة والأساسية عددها ٤٤٠ منها ٢٣٤ صالحة، ومعطلة ١٦٩، وشركة كوم امبو معداتها الثقيلة والأساسية عددها ٢٧٤، منها ١٣٦ صالحة و١١١ عاطلة، بالإضافة لشركة ريجوا التي تمتلك معدات حفر وأوناش وضواغط هواء وسيارات خدمة تصل لـ ٢٧٤ معدة منها ١٣٦ صالحة و١١١ معطلة.

وفي هذا السياق قال محمد سالم مراد رئيس النقابة العامة للزراعة والري، إن النقابة بذلت قصارى جهدها سعيا للتطوير وضخ الاستثمارات، ولحل مشاكل العمال، وسرعة عودة شركات الاستصلاح إلى أحضان الحكومة بالقانون 203 وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 106 لسنة 2012 من أجل مصالح الآلاف من العمال العاطلين عن العمل، إضافة إلى إسقاط ديون هذه الشركات ..وقال إن النقابة العامة سوف تواصل جهودها مع صناع القرار من أجل إنقاذ تلك الشركات وإسناد أعمال لها وتطويرها وحماية عمالها .

حلول

وحول إمكانية إعادة هيكلة تلك الشركات يرى دكتور عادل محمد، عميد كلية التجارة الأسبق والمشرف على دراسة لاعادة الهيكلة، لهذه الشركات، أن الهدف الاساسي هو عودة تلك الشركات للعمل وتسويق منتجاتها ورفع الأداء للمعدات والسيارات وإيجاد سبل للربحية والتخلص من المعوقات..وصرح د. “عادل” بأن الدولة بحاجة لاستصلاح قرابة 300 ألف فدان سنويا، خاصة أنه تم فقد نفس المساحة بسبب التعديات على الاراضي الزراعية بعد ثورة 25 يناير 2011، وتصل تكلفة الاستصلاح إلي 6 مليارات جنيه، لافتاً إلى ضرورة تفعيل قرار عودة الدولة لاستصلاح الاراضي مرة أخرى لسد الفجوة الغذائية، بعد أزمة سد النهضة الإثيوبي واحتمالية التعرض لمشاكل فى توفير المياه.