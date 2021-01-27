قطاع الأعمال”: 799 مليون جنيه صافي ربح شركات الأدوية التابعة عام 2019/2020 بمعدل نمو 108.6%

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات

والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2019/2020.

وقد استعرض الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية أهم مؤشرات الشركة القابضة في القوائم المالية المجمعة حيث بلغت جملة الإيرادات للشركة القابضة وشركاتها التابعة 19.2 مليار جنيه عام 2019/2020 بمعدل نمو 22.4% عن عام 2018/2019، فيما ارتفع صافي ربح الشركة القابضة وشركاتها التابعة بمعدل نمو 113% ليبلغ 768.8 مليون جنيه للعام 2019/2020.

وعلى مستوى مؤشرات الشركة القابضة كوحدة اقتصادية مستقلة عن عام 2019/2020 ، فقد بلغت جملة الإيرادات 325 مليون جنيه وصافي الربح 228 مليون جنيه بمعدل نمو 62.8%.

أما نتائج أعمال الشركة التابعة، فقد بلغت إيرادات النشاط 20.5 مليار جنيه عام 2019/2020 بمعدل نمو 20.6%، وصافي ربح 799 مليون جنيه بمعدل نمو 108.6%.

وقد بلغت الاستثمارات المنفذة في الشركات التابعة نحو 172 مليون جنيه لإقامة بعض المصانع الجديدة والتي تتفق مع الاشتراطات العالمية وإحلال وتجديد بعض خطوط الإنتاج، فيما بلغت قيمة الصادرات 322 مليون جنيه عام 2019/2020.

كما بلغت حصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة نحو 70 مليون جنيه عام 2019/2020 مقابل 45 مليون جنيه عام 2018/2019.