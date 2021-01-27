ترويجا للمقاصد السياحية المصرية.. وزارة السياحة والآثار تستضيف مدونين من مختلف دول العالم

استمرارا لخطة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي نحو تنظيم عدد من الزيارات التعريفية للمؤثرين والمدونين من دول العالم للترويج للمقاصد المصرية، وصل اثنين من المدونين من التشيك ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

يتضمن برنامج الزيارة الخاص بهم والذي سيستمر قرابة الأسبوع أهم المقاصد السياحية في كل من القاهرة والجيزة والغردقة والأقصر.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المهندس أحمد يوسف، على أهمية استضافة مثل هؤلاء المدونين في إطار الاهتمام بتحديث آليات الترويج والاستعانة بالمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الترويج لمصر خاصة أنها أصبحت أكثر انتشارا في العالم

مضيفا، أن هذه الزيارات يكون لها دور كبير في إبراز جدية الاجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر على أرض الواقع في الفنادق والمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة.

وأشار رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة ماجد أبو سديره، أن المدونين يحرصون منذ وصولهم مصر على توثيق كافة فعاليات زيارتهم لأهم الأماكن السياحية الى مصر من خلال التقاط مجموعة من الصور ونشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي يتابعها مئات الالاف من المتابعين والذين يسترشدون بآرائهم عند اتخاذ قرارات السفر، بالإضافة إلى أنه يتم نشرها على موقع الهيئة Egypt Experience على الانستجرام.

يذكر أنه قد زار مصر أيضا خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من المدونين من دول المملكة المتحدة وأوكرانيا، وذلك بناء على الدعوة التي وجهتها لهم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. . .م:السياحي.