8 وزراء أمام مجلس النواب الأسبوع الجاري

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد الجلسات العامة الأسبوع المقبل للاستماع البيانات الوزراء عن المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم والخطة المستقبلية لأعمال الوزارات.

تبدأ الجلسات من يوم الأحد المقبل بإلقاء بيان وزير النقل وبيان لوزير البترول والثروة المعدنية، ‏وتشهد جلسة يوم الاثنين إلقاء بيان وزير المالية، وبيان وزيرة التضامن الاجتماعي، وف اليوم التالي، الثلاثاء، تشهد الجلسة إلقاء بيان وزير العدل، وبيان وزيرة التجارة والصناعة، وفي جلسة الأربعاء يشهد مجلس النواب إلقاء بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبيان الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي نهاية أعمال جلسات الأسبوع، الخميس، تشهد الجلسة العامة إلقاء بيان وزير السياحة والآثار، وبيان الدكتورة وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة.

وتشهد جلسات البرلمان الأسبوع الجاري والمقبل عرض لعدد من الوزارء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ببياناتهم وخطة عمل وزارتهم، على أن يستكمل البرلمان الأسبوع المقبل استقبال باقي أعضاء الحكومة.

واستقبل البرلمان الأسبوع الجاري وزراء؛ الهجرة وشئون المصريين بالخارج، القوى العاملة، الري والموارد المائية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الخارجية، الطيران.. ويستكمل اليوم الأربعاء المجلس أعمال جلساته للاستماع لوزراء البيئة، والثقافة.

وعقب إلقاء كل وزير لبيانه أمام مجلس النواب ، يُحيل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بيان الوزير حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، إلى اللجان النوعية المتخصصة، لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.

وكلف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اللجان النوعية المختصة بإعداد تقرير حول نتائج مناقشتها بشأن بيان الوزراء لعرضه على مكتب المجلس.