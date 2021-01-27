وزيرة الثقافة تستعرض خطة عملها أمام مجلس النواب 

قالت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة والفنون إن الوزارة قامت ببرنامج لتطوير المؤسسات الثقافية وبموجب هذا البرنامج تم العمل علي احلال وتجديد وتطوير من المؤسسات والمنشات الثقافية.

واضافت الوزيرة خلال عرض بيانها بالجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الإحلال والتجديد للمؤسسات الثقافية تم وفق منهج وجدول زمني معين حيث كانت هناك العديد من تلك المؤسسات إما متعثرة أو مغلقة أو غير ذلك من أسباب أدت إلى خروجها من الخدمة الثقافية وذلك بسبب العديد من الأمور، إما لقلة الاعتمادات والمخصصات المالية أو للاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية أو بسبب إجراءات التخصيص للأراضي، ولذلك تم التنسيق مع وزارة التخطيط من أجل زيادة المخصصات المالية لهذا الأمر وهو ما نتج عنه تخصيص مبلغ مليار و343 مليون جنيه سنة 2020 بزيادة قدرها 44% عن مخصصات العام السابق له، كما تم إعادة توجيه جزء من الباب السادس بالموازنة الي تلك المشروعات وتم الاتفاق علي البدء في المشروعات المفتوحة والتي بلغ اجمال نسب التنفيذ بها 75% أو يزيد في حين تم إسناد المشروعات المتعثرة لشركات تابعة للدولة من اجل الانتهاء منها وذلك وفقا للقانون.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة نجحت في إحلال وتطوير وتحديث 420 مشروع من إجمالي 549 مشروع بمبلغ مليار و28 مليون جنية كما تم رفع كفاءة العديد من دور العرض والمسارح واجراء الصيانة للعديد منها.

وتابعت الوزيرة في بيانها أمام مجلس النواب: أن الوزارة قامت بالعمل علي افتتاح 18 بيت ثقافة متكامل في العديد من محافظات مصر وتم دخولهم الخدمة الثقافية كما تم افتتاح 7 مسارح جديدة بعد الانتهاء من التطوير والتحديث ورفع الكفاءة كما تم افتتاح العديد من المكتبات العامة ومتحف نجيب محفوظ ومبني الرقابة علي المصنفات الفنية بعد التطوير والتحديث واشارت الوزيرة إلى أنه تم ربط 130 موقع ثقافي بشبكة المعلومات الدولية كما قامت الوزارة بتنفيذ 1368 برنامج لتدريب العاملين بالوزارة فيإاطار رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم، كما تم تقديم العديد من الخدمات المميكنة في المجالات الثقافية وكذلك تقديم الجولات الافتراضية داخل المتاحف والمعارض.