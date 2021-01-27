انطلاق قوافل المسرح المتنقل بقري شرق الدلتا

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قوافل المسرح المتنقل بالقري الأكثر احتياجا بإقليم شرق الدلتا الثقافي مساء السبت 30 يناير بقرية ميت غراب بمحافظة الدقهلية بالتزامن مع كافة الأقاليم الثقافية

أكد ذلك أشرف أبوجليل رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي وأضاف أن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض زودت الاسبوع الماضي كافة الأقاليم بستة مسارح متنقلة مزودة بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة مخصصة للقري الأكثر احتياجا في ربوع مصر تحقيقا لمنطلقات الوزارة في العدالة الثقافية والاهتمام بالموهوبين ومواجهة التعصب وغرس الروح الوطنية بتكريم أبطال الجيش والشرطة والاحتفاء بتاريخ هذه القري وتكريم نضالات المرأة المصرية والوصول الى الجماهير

وتنفيذا لهذه المنطلقات أعد الإقليم أولى برامجه للانطلاق في القري والذي يبدأ من 30 يناير حتي 15 يونيو القادم ويتضمن في شهر فبراير قري ميت غراب وطماي الزهايرة والرياض بالدقهلية وفي شهر مارس قري غزالة الخيس وكفر الغنيمي وإكوه بمحافظة الشرقية وفي شهر إبريل تجوب القوافل بقري السالمية وإدريجة والمنشاة الصغري بمحافظة كفر الشيخ وفي شهر مايو الي منتصف شهر يونيو في محافظة دمياط بقري شطا والسعدية والسيالة

وعن برنامج القوافل قالت رحاب سعيد المشرف العام علي البرنامج أن مديري عموم فروع الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط أعدوا برنامجا فنيا يتضمن عروضا لفرق المنصورة للفنون الشعبية وعلي مبارك للغناء الشعبي والسمسمية بالمطرية والشرقية للفنون الشعبية ومحمد عبد الوهاب للموسيقي العربية وفرقة الإنشاد الديني بالزقازيق وفرقتي بلبيس للموسيقى العربية ومنيا للألات الشعبية والشرقية للالات الشعبية وكفر الشيخ للفنون الشعبية وفرقة ذوي الاحتياجات الخاصة وفرقة دسوق للألات الشعبية وكورال أطفال أنور المعداوي وفرقة دمياط للالات الشعبية وفرقة الدراما الحركية وكورال الأطفال

وتضمن البرنامج مشاركة ثلاثة شعراء بواقع 108 شاعرا بالإضافة الى الموهوبين في الشعر من أبناء هذه القرى والقري المحيطة كما يتضمن البرنامج عرض 12 فيلما قصيرا عن نضالات السيدات من هذه القري تحت عنوان ” الست دي امي ” ويتضمن تكريما لشهداء وأبطال كل قرية و36 ورشة رسم للأطفال ومعرض متنقل للكتاب ومحاضرة حول تاريخ كل قرية وتاريخها ورجالها لبث الروح الوطنية في نفوس الشباب