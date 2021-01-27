البياضي: قصور الثقافة هي قصور بلا ثقافة

تحدث النائب فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب في الجلسة العامة للمجلس معقّبًا على بيان وزيرة الثقافة أمام المجلس، وتساءل النائب قائلًا؛ تم إلغاء معرض القاهرة للكتاب في بداية العام بسبب جائحة كورونا وخسر الناشرون مبالغ هائلة ولا أعترض على الإلغاء، لكنني أتعجب أنه في نفس الوقت يُقام مهرجان القاهرة السينمائي بحضور الوزيرة!.

ووجّه سؤالا للوزيرة عن إنشاء مقرات لمراجعة الاعمال المسرحية في ٢٠١٨ في شبه رقابة مسبقة! وهو ما يتناقض مع حرية الإبداع الفني و الادبي التي كفلها الدستور في مادة ٦٧، غير مقبول في ٢٠٢١ أن تقوم وزارة الثقافة بتقييد حربة الابداع الفني والأدبي!

ثم انتقد البياضي عدم تفعيل المركز القومي للترجمة، وقال إن المركز ميزانيته ٣٠٠ مليون جنيه تكاد تكون بالكامل مرتبات ولانرى إنتاجاً يثري حياتنا الثقافية كما هو منوط به، واخيراً علق البياضي على تجميد أدوار قصور الثقافة التي تكلفت مئات الملايين ضارباً مثالاً بقصر ثقافة القناطر الخيرية قائلًا؛ للأسف أصبح لدينا قصور لكن في أغلب الأحوال بلا ثقافة!.

وختم البياضي كلمته قائلًا: أنتم منوطون بوزارة من أهم أن لم تكن أهم الوزارات. فبالثقافة نصنع أجيالًا مبدعة وبالثقافة نحارب التطرف والإرهاب لذلك نعّول الكثير على وزيرة الثقافة.