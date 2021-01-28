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جريدة التليجراف البريطانية تختار مصر كأفضل الواجهات السياحية التي يمكن السفر إليها

كتب أشرف عبد السلام
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نشرت جريدة التليجراف البريطانية تقريراً إيجابياً عن مصر أشارت خلاله إلى أن مصر تعتبر كأفضل الواجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، لافتا إلى أنها من الدول التي حققت انخفاضاً بالغاً في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأشار التقرير إلى تجربة زيارته الفريدة لمصر، حيث تشعر فيها بالدفء والترحاب وبها كافة سبل الراحة، مؤكدا على أن مصر تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل جيد.
وأضاف أن مصر بها أماكن أثرية كثيرة وفريدة وغير مزدحمة، وفنادق فاخرة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بشواطئ مشمسة ومياه صافية ومناظر طبيعية خلابة.

أشرف عبد السلام
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