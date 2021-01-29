د. صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ونقيب الاطباء بشمال سيناء السابق يكتب عن مولد الزعيم ناصر

*بقلم د. صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ونقيب الاطباء بشمال سيناء السابق

١٥ يناير ١٩١٨ مولد الزعيم عبد الناصر ذو الكاريزما الخاصة التي جعلت قلوب المصريين ومعظم العرب والافارقة يلتفون حوله حتى اصبح ايقونة الشعوب الظامئة الى الحرية والاستقلال… وفي نفس الوقت تحتفل مصر بمرور خمسين عاما على بناء السد العالي والذي يمثل اهم انجازات عصر عبد الناصر والذي حمى مصر من الفيضانات المدمرة والتي كانت تزيح قرى كاملة من على سطح الأرض ناهيك انه ظل لسنوات طويلة المصدر الرئيسي للطاقة.. والذي برزت أهميته بعد شروع اثيوبيا في بناء سد النهضة .. بما تم حجزه من مياة الأمطار والتي تكفي مصر لسنوات قادمة وكأنها رسالة الله الى شعب مصر بأنه مهما تداعت عليك الامم ستظل عين الله ترعاك..والحقيقة التي لاتقبل تأويل ان عبد الناصر يعيش في قلوب اجيال عاصرت نجاحاته واخفاقاته وتغنت باحلامه على راس بستان الاشتراكية.. فقد استطاع الرجل ان يحفر اسمه في قلوب الملايين الذين وفر لهم لقمة عيش شريفة وفرصة عمل ومكان في الجامعات مجانا..عاش بينهم رافعا شعار لاثروة تورث بلا دفع حق الدولة ولامناصب تورث ولافقر يورث ايضا اراد ان يحقق العدالة الاجتماعية على قدر ما استطاع سواء بقوانين الاصلاح الزراعي لينهي عبودية الفلاح عند رجال الاقطاع والذين كانوا يمثلون اقل من نصف في المائة من الشعب.. او باذابة الفوارق بين الطبقات ..الرجل الذي استطاع ان يصمد امان الضغوط الغربية ليس بصدها فقط بل تدشين جبهة عدم الانحياز في اعلان باندونج ١٩٥٥ من تيتو وهو احد زعماء شرق اوروبا ونهرو زعيم شبه القارة الهندية ويضم معظم دول العالم الثالث لينشئ جبهة ثالثة بين الاتحاد السوفيتي بصولجانه والولايات المتحدة بغطرستها. ..تصدى للعدوان الثلاثي بعد تأميم قناة السويس والذي شكك فيه المرجفون وقالوا انه اخطأ في التأميم وكان يمكنه الانتظار عشر سنوات اخرى والحقيقة انها كانت فكرة تراود الملك نفسه ولكنه كان غير قادر على التنفيذ حتى السد العالي كان فكرة من ايام الملكية ولكن الاسرة الحاكمة لم تكن تملك حرية اتخاذ القرار فمن يقرأ التاريخ بحكمة وانصاف سيجد ذلك في مذكرات المنصفين مثل”مذكرات د.مصطفى الحفناوي” ..ولا يستطيع اي جاحد مهما بلغ حنقه ان ينكر ان مصر بدأت معه ثورة صناعية عاشت عليها وبها مصر حتى اوائل عهد مبارك الى ان برزت فكرة تصفية القطاع العام وتخريد المصانع لبيعها لذوي المال والنفوذ…ولكن في خضم كل هذه الانجازات في الزراعة والصناعة والتعليم والفن والسينما والمسرح وصدح ام كلثوم ياجمال يامثال الوطنية وكلمات صلاح جاهين وصورة كلنا كدة عايزين صورة لعبد الحليم وكنا هنبني وادحنا بنينا السد العالي وعودة الروح لتوفيق الحكيم والفتى مهران ..وفي عز الحلم وبينما تزدهر الثورة الثقافية ويقدم محمود مرسي فيلم شئ من الخوف ويمنع من العرض حيث يحمل بعض النقد ويراه عبد الناصر ويسمح به بمقولته لو كنت عتريس فأنا استحق هذه النهاية..وما ان أشرأبت اعناقنا بشعار ارفع رأسك يا اخي فقد مضى عهد العبودية.. وكان كل من يعيش في عصره يعتبر ناصر ابيه او اخيه الاكبر فاينما وجد ترى الجماهير تزحف لاستقباله بوازع من المحبة وقدسية الارتباط..الى ان حانت لحظةالمواجهة والتي تم الشحن لها على الصعيد المعنوي والفني والتكتيكي وهي حرب يونية١٩٦٧ والتي جاءت على عكس ماتوقع كل الشعب فبينما كنا نغني ياابوخالد ياحبيب الخطوة الجاية في تل ابيب..والراحل احمد سعيد يملأ الدنيا اننا اسقطنا “كام “طائرة واننا على مشارف تل ابيب..كنت ارى الطيران الاسرائيلي في سماء العريش ويستهدف القطار الذي كان يقل طلائع من بعض جنود الاحتياط ومن الدول الشقيقة والذي وصل الى محطة العريش ليصبح كومة من الحطام… واستيقظ العالم على هزيمة مفجعة.. وخرج عبد الناصر ليعلن مسئوليته ويتنحى عن الحكم لزكريا محي الدين …ولكن هيهات فقد خرجت الجماهير من كل حدب وصوب تقف معه وتصرخ وتبكي في كل شوارع مصر وتزحف الى منزله لتطالبه باستكمال المشوار وحكى لي سيادة الوزير محمد فايق وقد كان وقتها وزير الارشاد القومي وقد كان شديد الشبه بزكريا محي الدين انه كان يحاول الوصول الى الرئيس في منزله في منشية البكري وكانت الجماهير تحتشد وظنوا انه زكريا محي الدين فاعتدوا عليه ومزقوا ملابسه ولولا الحرس انقذه من بين ايديهم ودخل للرئيس ليقول له شوف حضرتك الرئيس اللي تنازلت له على الحكم ماذا فعلت به الجماهير اظن دة اصدق رد منهم.. فابتسم الرئيس وقال حمدلله بسلامتك… وقيل وقتها وبالتحديد من جماعة الإخوان ان مظاهرات ٩ و١٠يونيو التي خرجت لتطالب الرئيس بعدم التنحي كانت بايعاذ من الاتحاد الاشتراكي وهذا مؤكد كان هراء والدليل اننا كنا في العريش تحت القصف وقد تمكنت اسرائيل من المدينة تماما ومع ذلك خرج الرجال والنساء والشباب الى الشوارع يبكون واتذكر جيدا امي وهي تنتحب وكأن زوجها رحل اليوم وبرغم ان اخوتي من رجال القوات المسلحة ولم نطمئن عليهم بعد اهم احياء ام اموات الا انه كان عبد الناصر هو الأهم فهو الاب والابن والسند هكذا قالت…ويظل الرجل امل الملايين فبرغم كلمات الابنودي الحزينة في عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ضل الشجر وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر..تأتي معركة راس العش وشدوان ومعركة سلاح الجو بالمنصورة وتدمير الرصيف والمدمرة ايلات وحرب الاستنزاف وبناء حائط الصواريخ واسقاط اسراب الفانتوم وطلب اسرائيل وقف اطلاق النار بعد ان زادت خسائرها في حرب الاستنزاف المجيدة والتي استمرت حوالي عامين وتقدم امريكا مبادرة روجرز للسلام لتنقذ حليفتها ونقبلها ولكن…يعود العرب الى خلافاتهم والصراع الفلسطيني الأردني وايلول الاسود وبداية الشقاق العربي العربي ويقف البطل والزعيم لرأب الصدع في قمة عربية انتهت بالاتفاق ووقف الدم ولكن يبدو ان روحه الطاهرة لم تعد تتحمل المزيد ففاضت الى بارئها في مساء نفس اليوم وبعد وداع اخر زعيم وهو امير الكويت.. لتنعيه كل إذاعات العالم والعدو قبل الصديق واذا كانت مقولة الامام احمد ابن حنبل في مواجهة اهل البدع”بيننا وبينكم الجنائز”كدليل على محبة الناس والتي هي من محبة الله سبحانه وتعالى فقد كانت ومازالت جنازة عبد الناصر هي اكبر جنازة في التاريخ…فسلام عليك يوم مولدك وفي ذكراك..وستظل في قلوب محبيك رغم انف الحاقدين..وكلمتي الاخيرة لابناء هذا الجيل قد تختلفون كثيرا مع عبد الناصر وعصره وهذا امر طبيعي فلايمكن ان نحكم على الرجل وعصره وقد فات على وفاته نصف قرن بنفس معايير اليوم بما يحمل من ادوات ومفردات وتكنولوجيا وعلوم ومفاهيم مختلفة تماما فكل وقت وله أذان.. ولكل زمن دولة ورجال