عاطف مغاوري :«مجموعة السلام العربى» تُطلق مبادرة لإنهاء حرب اليمن

صرح النائب البرلماني عاطف المغاورى وعضو مجموعة نداء السلام العربى، أنه بناءًا على ما تم الإتفاق عليه بين سمير حباشنة المنسق العام للمجموعة خلال زيارته الأخيرة للقاهرة و أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أرسلت المجموعة مبادرة لانهاء الحرب في اليمن ، للبحث فى مدى إمكانية عرضها على اجتماع وزراء الخارجية الذى من المتوقع انعقاده خلال أول الشهر القادم.

وأضاف “مغاورى” أنه فى أبريل القادم ستكمل حرب اليمن عامها السادس دون إنهاء الأزمة وأن مجموعة السلام قد شرعت من روح المسؤلية لنزع فتيل الحرب فى اليمن والجلوس على طاولة المفاوضات ووضع حد للإقتتال الذي لن يستفيد منه إلا أعداء الأمة العربية.

وأكد “مغاورى” أنه تم إجراء اتصال مع كل أطراف الأزمة لتهيئة الموقف لحوار جاد برعاية جامعة الدول العربية وصولاً إلى مصالحة شاملة تضع اليمن على أطراف السلام الدائم.

وأضاف عضو مجموعة نداء السلام العربى، أن مجموعة السلام العربى تضم جهودها بجانب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التى تشاركنا فى نفس التوجه ونلتقى معها على صعيد تحقيق السلام والأمن خاصة أن الشعب اليمنى بجميع فئاته عانى من هذه الحرب فضلا عن انتشار الأمراض وتفشى الأوبئة وتدهور الحالة المعيشية، وهو ما اعتبرته العديد من الدول مجاعة حقيقة وهجرة للكفاءات العلمية والمهنية والفنية خارج البلاد.

وأعرب “مغاورى” عن أمله فى الوصول إلى صيغة تسوية سليمة وإنسانية لنبذ استخدام السلاح فى حل الخلافات وإعتماد الحل السلمي وترميم علاقات أبناء الوطن الواحد باليمن شمالاً وجنوباً.

وقال مغاوري أن أعضاء المجموعة وقعوا على المبادرة وهم :

1. السيد علي ناصر محمد – رئيس جمهورية اليمن الأسبق.

2. الدكتور عبد السلام المجالي، رئيس جمعية الشؤون الدولية، رئيس وزراء أسبق- الأردن

3. الدكتور عدنان بدران – رئيس وزراء أسبق – الأردن .

4. السيد عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح – فلسطين.

5. المهندس فلح حسن النقيب، وزير الداخلية الأسبق – العراق .

6. الدكتور رفيق عبد السلام، وزير خارجية تونس الأسبق ورئيس الدراسات الأستراتيجية والدبلوماسية- تونس.

7. السيد نبيل بنعبد الله، وزير سابق— المغرب.

8. الدكتور عدنان السيد حسين، رئيس الجامعة اللبنانية سابقاً – وزير سابق – لبنان

9. المهندس مروان الفاعوري، الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية- الأردن

10. الدكتور أكرم عبد اللطيف، عضو المجلس الوطني – فلسطين

11. الشيخ قصي اللويس، رئيس مجلس القبائل السورية – سوريا

12. الدكتور عبد الحسين شعبان، كاتب ومفكر – العراق

13. الدكتورة مكفولة بنت آكاط، أستاذة جامعية ووزيرة سابقة – موريتانيا

14. الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية- مصر

15. السيد محمد عبد السلام العباني، رئيس المؤتمر الوطني الجامع الليبي

16. الدكتور عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع المصري ، عضو مجلس النواب ،كاتب ومفكر – مصر

17. السيد محمد شفيق صرصار، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات سابقا- تونس

18. الدكتور محي الدين المصري، مفكر وكاتب، مندوب الاردن الدائم/مساعد مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سابقاً – الأردن

19. السيد سيف المسكري، أمين عام مساعد للشؤون السياسية – الأمانة العامة لمجلس التعاون – عُمان

20. الأستاذ صالح قوجيل، عضو المجلس الوطني – الجزائر

21. الدكتور محمد طلابي، كاتب ومفكر – المغرب

22. السيد حسين فضلي، سفير سابق – اليمن

23. السيد محمد عمر بحاح، سفير سابق— اليمن

24. السيد علي محسن حميد، سفير سابق— اليمن

25. الدكتور محمد الرميحي، مفكر و أستاذ جامعي — الكويت .

26. الدكتورة أوغاريت يونان، أكاديمية و باحثة – لبنان .

27. السيدة رندة سنيورة – أكاديمية و باحثة – القدس – فلسطين .

28. الدكتور باقر النجار – كاتب – عضو مجلس الشورى البحريني سابقاً – البحرين .

29. الدكتورة موضي الحمود – وزيرة التربية و التعليم سابقا – استاذة اكاديمية-الكويت.

30. الدكتور حنا عيسى – الامين العام للهيئه الاسلاميه المسيحيه لنصرة القدس – فلسطين .

31. الدكتورة هبه جمال الدين – عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه – مصر .

32. الدكتور عبد الحميد الأنصاري – عميد كلية الشريعة و القانون ، كاتب و مفكر – قطر .

33. الدكتورة فريدة العلاقي – سفيرة ليبيا سابقاً في الأتحاد الأوربي – ليبيا .

34. الدكتور أحمد عتيقة – الرئيس التنفيذي – المؤسسة العربية للأستثمارات البترولية ( أبيكورب ) –ليبيا

35. السيدة مريم الصادق المهدي – عضو مجلس النواب سابقاً – السودان .

36. المهندس سمير حباشنة – رئيس الجمعية الأردنية للعوم والثقافة، وزير الداخلية الأسبق – الأردن/ المنسق العام للمجموعة.