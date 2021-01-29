شاهد بالفيديو ..رئيس حزب التجمع النائب سيد عبدالعال في حوار مع فضائية “dmc “: قبل 25 يناير الأحزاب والتيارات حُرمت من المشاركة السياسية..وفي 30 يونيو خرج كل الشعب رفضا لحكم الإخوان

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، إنه قبل ثورة 25 يناير، كان المواطن العادي يرى وجوب التغيير في المشهد السياسي المصري: «الحكومات دائما تتحدث عن الرخاء والنهضة، ولكن المواطن شايف أن الحكومة بتنحسب من التعليم والاقتصاد والصحة»،وأضاف أن الشباب دائما ما يتابع الحركة السياسية ولكن يحتاج إلى أطر لاستيعابه، وفيما قبل 25 يناير كانت الأحزاب والتيارات السياسية محرومة من المشاركة، وكان الجميع يعلم من سينجح في انتخابات مجلس الشعب قبل بدئها: «الشباب ذكي بيراقب ويتابع، وفي فترة الانفجار خرج الشباب ومن وراه الأحزاب بـ20 خطوة، لأن الحياة السياسية كانت مكبلة».

وأوضح «عبدالعال»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الحط من شأن الأحزاب قبل 25 يناير صب في مصلحة الإخوان للتقرب من السلطة في مصر، ووصلت نسبة الفقر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لـ25%، ونجح الإخوان في الظهور مرة أخرى بعد تهاوى النظام السياسي في 2011، واعتلى الإخوان الميدان، وبعد تنسيق منهم والإدارة الأمريكية علموا بأنهم سيتسلمون الحكم في مصر.

وأكد رئيس حزب التجمع أن الإخوان استفادوا من وصف «أحزاب كرتونية» والتي أطلقت على بعض الأحزاب حينها من أجل الوصول للحكم، وظهروا في 28 يناير ولم يشاركوا في بداية الثورة، وأمريكا دعمتهم بسبب تلاقي المصالح بين الطرفين، حيث نظروا إلى أمريكا باعتبارها حليفا مهما ونزعوا السلطة في لحظة ضعف الدولة، والحزب يرى أمريكا قوة استعمارية تسعى للسيطرة: «بعد ما حكموا مكنش ليهم أي خصومة مع الأمريكان أو الإسرائيليين».

وأشار إلى أن الأمريكان سعوا بالثورة لتغيير حكم مبارك لأنه لا يناسب الخطة الجديدة التي تعدها أمريكا للمنطقة بأكملها، كما أنه كان هناك احتقان سياسي بعدد كبير من المواطنين.

ولفت إلى أن القوات المسلحة استطاعت السيطرة على الغضب الشعبي بعد ما حدث في عامي 2011 و2013، واستطاعت حماية وتوفير الأمن للمواطن المصري والحياة الكريمة.

وتابع: «مش كله نزل في 25 يناير، الشعب كان بيتفرج على الشباب في 25 يناير ولم يخرج الشعب ضد مبارك، ولكنه ساند الانتفاضة الشبابية ضد سياساته ومنها التبعية، وفي 30 يونيو خرج كل الشعب في كل مدينة على مستوى الجمهورية رفضا لحكم الإخوان، والشعب المصري يميل لاستقرار رأيه السياسي خارجيا، ويرفض أن تملي عليه القوى الغربية الشروط».

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، إن العلاقات المصرية الخارجية في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وقبل وبعد ذلك، كانت تتسم بالتبعية للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه بعد ثورة 30 يونيو 2013 انتهت التبعية لأمريكا، وبدأ فصل جديد من فصول الخارجية المصرية عبر سياسة الانفتاح على الدول الأوروبية والأسيوية والشرق الأوسط وأفريقيا، تعكس وجود المشروع الوطني الذي يجري إنجازه حاليا.

أن علاقة مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية تحسنت في فترة حكم الرئيسين محمد أنور السادات ومبارك، وحاليا انتزعت مصر مكانتها في المنظومة الدولية كدولة مؤثرة في القرار العالمي، وبمجرد ما استطعنا انتزاع إرادتنا أجبرنا الآخرين على احترام السياسات الخاصة بالدولة، ومصر حاليا تشهد توازنا في علاقاتها الخارجية، واستعادت الدولة قوتها الناعمة.

وأوضح أن الحزب وقف أمام سياسات مختلف الرؤساء الذين تولوا حكم مصر، كما قام بمطالبه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية وحكم مصر، مضيفا أن الرئيس السيسي يسعى إلى تحقيق الأحلام المؤجلة بإرادة شعبية.

وأكد رئيس حزب التجمع، أن أطياف الجماعة الوطنية ارتبطت ببعضها البعض عبر إدخال القوانين مثل الحريات وغيرها لتصدر في الدستور الجديد، حيث كانت مصر حينها، في مرحلة انتقالية يجب فيها النظر لمجموعة القضايا بمجملها، والتي تعكس التوجه العام للدولة: «هناك مشروع اقتصادي لاستنهاض وتدعيم الصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات الاقتصادية».

وأكد أن إرادة الرئيس السيسي تنحاز للمصريين وهناك من يريدون إفشال الرئيس، مثل الإخوان وحلفائهم الذين يريدون عرقلة الدولة وإفشال المشروع الوطني للرئيس السيسي.

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