اتحاد العمال يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من “الإحتلال” و”كورونا” 

أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،رئيس المجلس المركزي للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب على أن القضية الفلسطينية في قلب كل عربي، وهي المحور الأساسي في كل المناقشات والإجتماعات ذات الصلة بالملف العربي والدولي ، مضيفاً أنه لن يصمت أحد على ما يحدث من انتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ،موضحا أنه لن يكون هناك سلام حقيقي في المنطقة العربية إلا بحل مشكلة فلسطين،معلناً عن إستعداد إتحاد عمال مصر ،في المشاركة في الحملة الدولية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال خاصة في ظل لاأزمة “فيروس كورونا”

جاء ذلك خلال إتصال عبر “زووم” مع الأمين العام للإتحاد العام لعمال فلسطين السيد عبد القادر عبد الله، ومي ابو عليا نائب الأمين العام ، وحسين قرابصة مسئول العلاقات الدولية،وبمشاركة الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،الأمين العام المساعد للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب محمد وهب الله.

وأشار المراغي إلى عمق العلاقات بين “عمال مصر” وعمال فلسطين” ،وأن هذا الإجتماع يأتي في إطار تعزيز تلك العلاقات وتطويرها ،والإستماع إلى الجانب الفلسطيني بشأن الأوضاع في الاراضي العربية المحتلة وتأثير الإحتلال عليها ،من بطالة وفقر وتعنت ضد العمال الفلسطينيين من جانب الإحتلال .

وخلال مشاركته دعا الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،الأمين العام المساعد للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب محمد وهب الله ، المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل العاجل لإنقاذ 4400 أسير هو عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية وفقاً لآخر الاحصائيات الرسمية ،وضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن هؤلاء الضحايا من جانب منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية لإنقاذ الأسرى من الاحتلال ومن فيروس كورونا ..ونصح وهب الله كافة القوى العمالية والنقابية في فلسطين الى الوحدة والعمل المشترك ،و نبذ الخلافات من أجل مواجهة التحديات الراهنة بكافة أشكالها.