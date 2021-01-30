وزارة السياحة والآثارتنفذ مشروع ترميم قرية بلاط الأثرية بواحة الداخلة

تقوم وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتنفذ مشروع ترميم قرية بلاط الأثرية بواحة الداخلة، والذي تفقده، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أسامة طلعت، يرافقه العميد مهندس أيمن الدماطي بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومدير عام آثار الداخلة الدكتور محمود مسعود.

وتم خلال الجولة التفقدية الاطلاع على ما تم تنفيذه من أعمال الترميم المعماري، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع حوالى ٨٠ % ومن المنتظر افتتاحه نهاية شهر فبراير.

وأوضح طلعت، أن أعمال الترميم شملت 12 مبني أثري بالمدينة تمثلت في 7 منازل ومسجدين وطاحونة وعصارة الزيتون والشارع الدائري بما يضمه من مجموعة السقائف والواجهات والحوانيت.

وتقع مدينة بلاط الأثرية، على بعد 35 كيلو متر إلى الشرق من مدينة موط مركز الداخلة وهى من أهم المدن الإسلامية الباقية بواحة الداخلة والتي تعبر عن الطراز الحق للعمارة الإسلامية في الواحات. فالمدينة مبنية بالطوب اللبن وتتألف من شارع رئيسي يدور حولها يسمى شارع دائر البلد يتفرع منه حارات ودروب وآذقة، وتتميز شوارعها بأن بها السقائف والملاقف ويزيد بها نسبة المسقوف عن المكشوف وذلك في محاولة للتغلب على طبيعة المناخ الصحراوي القاري شديد البرودة شتاءا شديد الحرارة صيفا.

وتتميز المدينة بواجهاتها ذات المداخل المعقودة والمثبت عليها لوحات خشبية تحمل نصوص تأسيسية. ومن أهم المعالم الأثرية بها هم مسجدي القابلة، وعين علم، ومنزل ديوان العمدة، وطاحونة البرنس.