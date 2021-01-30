محافظ أسيوط يناقشة سبل تطوير مزارع الثروة الحيوانية

كتب:سويفى رشدى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور خالد البكرى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط لمناقشة استكمال تطوير مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة وتنمية الموارد الذاتية للمشروعات فضلا عن تكثيف الحملات الرقابية وحملات اليوم الواحد على الاسواق والمحال لضبط الاسواق والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة … جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة .

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – الاعمال التى تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة بقرية بني مر بمركز الفتح والحمام بمركز أبنوب وبني سند بمنفلوط وذلك للإسراع في عمليات التطوير وفقاً للامكانات المتاحة وتوفير الإحتياجات المحلية من اللحوم والالبان وتقليل الاستيراد حيث يتم وضع خطة مستقبلية وشاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي بالتنسيق مع المتخصصين والفنيين وتحسين السلالات الموجودة لزيادة كميات اللحوم والالبان.

ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – سكرتير عام مساعد المحافظة بتكثيف الجهود لتنمية المشروعات واستكمال خطة تطوير مزارع المحافظة بالغريب بساحل سليم وبالوادى الأسيوطي والتوسع في زراعتها وتحسين وسائل الري بها وتحقيق أقصى استفادة منها لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب والإستفادة من الخبرات والكفاءات من شباب الخريجيين بالتعاون مع مديرية الزراعة والطب البيطرى والاستفادة من خبرات أساتذة جامعة أسيوط بالإضافة إلى استغلال المساحات الشاسعة بالمزارع التابعة للمحافظة بزراعة محاصيل مختلفة مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع لما له من فوائد عديدة للمحافظة ومواطنيها في حالة استغلاله وتنمية موارده وزيادة إنتاجه، كما وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات الرقابية على الاسواق والمحال بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والتنفيذية لضبط الاسواق والتأكد من سلامة اللحوم والمواد الغذائية المعروضة بالاسوق .