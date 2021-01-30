 9 مليون شرقاوى يتلقوى الرعاية الصحية بمستشفيات القرى

كتب محمد يعقوب

قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل اول وزارة الصحة بالشرقية انه وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، و الدعم المباشر والمتواصل من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفي ظل أعمال التطوير ورفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية قدمت المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم ٤٨٥ وحدة، الخدمات الطبية لأكثر من ٩ مليون مواطن متردد عليها بالمحافظة بواقع ٩٠٥٦٥٢٥، وذلك خلال عام ٢٠٢٠، حيث تم تقديم الخدمة بالعيادات الخارجية بهذه المراكز والوحدات لعدد ٢٣٣٩٤٩٧٩ مريض، والإستقبال والطوارىء لعدد ١١٨١٦٤ مواطن، وخدمات متابعة الحوامل الجدد لعدد ٩٨٢٣٥ مواطن، والحوامل المترددة لعدد ٢٣٨٣٨١ سيدة ، ومتابعة الأطفال لعدد ٨٧٤٢٤٩ طفل ، والتطعيمات الروتينية لعدد ١٢١٧٢٩١ طفل، وتنظيم الأسرة لعدد ٢٢١٢٥٥٨ سيدة، والخدمات المعملية لعدد ١٤٧٨٨٣٢ مواطن، وطب الأسنان لعدد ٤٧٩٣٣٦ مواطن. وأكد “مسعود” علي إستمرار الجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بجانب العمل علي تطوير ورفع كفاءة الخدمة بمختلف المراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، مقدما الشكر للإدارة العامة للطب الوقائي، ومديري الإدارات الصحية، وجميع الفرق الطبية وجميع العاملين والمشاركين في هذا العمل بالوحدات والمراكز الطبية، نظرا للجهود المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية. و وعلى جانب اخر كان وكيل وزارة الصحة بالشرقية قد اكد ، بأن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق قام بإجراء فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد “كوفيد ١٩” لعدد ٦٧٣٣٠ مواطن من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتي الآن، منذ بدء العمل يوم ٢٩ يوليو ٢٠٢٠، بعد إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين، اشار الى ان ذلك ويأتي بناء علي تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الإختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق. وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة ٩ص، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/ علي الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة “صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي”، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.