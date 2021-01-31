شركة ليوبارد للإنشاءات تتوسع في السوق المصري و تعلن عن شراكتها مع مجموعة هيلتون العالمية

احتفلت شركة ليوبارد للإنشاءات والتطوير العقاري بعدد من الشراكات الناجحة ضمن مشروعها ” أيست كايرو ” بشرق القاهرة والتي جاء على رأسها توقيع اتفاق مع شركة هيلتون العالمية لإدارة ثالث فندق تحت علامتها التجارية في مصر ضمن المشروع تحت اسم “هيلتون جاردن إن كايرو إيست” المتوقع افتتاحه في عام 2024.

من جانبه قال محمود زايد رئيس مجلس إدارة شركة ليوبارد للإنشاءات والتطوير العقاري، إن مشروع ايست كايرو من أكبر المشروعات الموجودة بمنطقة شرق القاهرة على طريق الإسماعيلية الصحراوي، مجاورًا لشبكة الطرق التي تم تطويرها حديثًا لربط المشاريع العمرانية التي تقع في شرق القاهرة، حيث يحتل موقع متميز بين مطار القاهرة الدولي والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العبور ومدينة الشروق.

وأوضح أن استثمارات المشروع تقترب من 7 مليار جنيه ويقع على 78.5 فدان ويتم على 4 مراحل، و من المتوقع الانتهاء منه في خلال 8 سنوات.

وأشار زايد، إلى أن الشركة تسعى لجذب شراكات مع مؤسسات عالمية داخل المشروع مثل شركة هيلتون العالمية التى ستدير فندق في موقع متميز داخل المشروع بجانب عدد من الوحدات الفندقية كذلك في كافة الخدمات الأخرى التى سيتضمنها المشروع سواء المستشفى الدولي أو المدرسة أو النادي، وسنسعى للشراكة مع أسماء متميزة في تلك المجالات بجانب جذب علامات تجارية متميزة سواء بالمول التجاري أو الإداري.

وعن السوق العقاري قال زايد، إنه من المتوقع أن يشهد السوق انتعاشة كبيرة في 2021، مع توسع الدولة في مشروعات البنية التحتية من طرق وكباري ومحاور ومرافق ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب التيسيرات النقدية وانخفاض أسعار الفائدة وهو ما شجع على ضخ المزيد من الاستتثمارات في السوق العقاري، مؤكدًا أن شركته ستتوسع في ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أعرب محمود عبد الله مدير الشؤن القانونية ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة عن سعادته البالغة بالشراكة مع علامات تجارية عالمية مثل هيلتون في مشروع ايست كايرو، مؤكداً على أن معدلات التنفيذ داخل المشروع مرتفعة والعمل يجري على قدم وساق للالتزام بمواعيد التسليم التي من المتوقع ان تبدأ في سبتمبر 2023.

وكشف المهندس إيهاب الدميري الإستشاري العام للمشروع أن المشروع يقدم تصميمات جديدة ونموذج حياة متميز ، وعصري وخدمات متعددة لا توجد في الكثير من التجمعات السكنية الأخرى من فندق ومستشفى ومدرسة ونادي ومول تجاري، بحيث راعي التصميم أن لا يحتاج صاحب الوحدة الخروج لخارج الكمبوند للحصول على أى خدمة

وأضاف كريم عاطف مدير التسويق، أن المشروع استطاع كسب ثقة العلامات التجارية الكبرى مثل هيلتون، مؤكداً أن مشروع “ايست كايرو” استطاع تحقيق المعادلة الصعبة وهي أكبر قدر من الرفاهية بأسعار في متناول جميع العملاء ومدة سداد تصل إلى 10 سنوات بدون فوائد.

ولفت عاطف إلى أن المشروع يضم حوالي 5000 وحدة سكنية، وأن بداية التسليمات سيكون فى سبتمبر 2023 ، موضحاً أن مدة التنفيذ ستستغرق حوالي 8 سنوات، متوقعاً ان تصل مبيعات المرحلة الأولى من المشروع إلى 150مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2021.

وأعرب أسامة حسن مدير المبيعات، ان مشروع إيست كايرو بصمة في قلب السوق العقاري، مشيرًا إلى ان التطور العمراني تجاه طريق مصر الإسماعيلية خطوة فارقة بالسوق العقاري المصري و أضاف أيضاً أن المشروع يمتلك أهم مقومات النجاح.

من جهته أكد المهندس عمر حكيم مدير الإدارة الهندسية، أن مشروع إيست كايرو منتج جديد على السوق العقاري و أنه عند التخطيط للمشروع شعرنا أنه سيمثل علامة فارقة للشركة و سيكون أضافة للسوق العقاري و نأمل بأن نكون عند حسن ظن عملائنا.

شركة ليوبارد للإنشاءات تتوسع في السوق المصري و تعلن عن شراكتها مع مجموعة هيلتون العالمية السابق 1 od 2 | التالي

ولفت إسلام سعيد مدير الموارد البشرية، إلى ان الإستثمار الحقيقي هو الإستثمار في الإنسان وهو مبدأ اساسي داخل ليوبارد، و أن الشركة تعتبر أسرة متكاملة مترابطة و أن العمل بشكل مميز على تطوير العنصر البشري والكادر الإداري مما ينعكس على نجاح المشروع و نجاح الشركة على أرض الواقع.