قرية بخاتى بشبين الكوم محرومة  من الصرف الصحى والمياه الجوفية تحاصر المنازل

كتب عادل شحتينو

يعيش أكثر من35ألف نسمة بقرية بخاتى مركز شبين الكوم فى كارثة تنذر بالخطر بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية وارتفاع الرطوبة بجدران المنازل وتحولت شوارعها إلى برك ومستنقعات من طفح بيارات صرف .

يقول مجدى سعيد الجوهرى من أبناء القرية انه تم تنفيذ مشروع لتصريف المياه فقط ضمن مشروع شروق بداية من2002 بصلاحية15عام انتهت فى2017 ورغم تقدمنا خلال هذه السنوات لتعديل الصرف إلى صرف صحى كامل ولكن دون جدوى.

أما حاتم صدق فيؤكد ان الوحدة المحلية ببخاتي هي الوحدة الأم و تضم معها قرى طنبدى وكفر الشيخ خليل وكفر البتانون وكل هذه القرى التابعة تتمتع بخدمة الصرف الصحى الكامل دون بخاتى .

ويشير محمد شعيرة الي ان القرية تم استبعادها من خطة توصيل الغاز الطبيعى هذا العام بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنازل والشوارع مما حرمنا من هذه الخدمة الضرورية واكدا ان القرية بالكامل تطالب بإدراجها بخطة الصرف الصحى لهذا العام وتنفيذه بأسرع وقت قبل انهيار منازل القرية على رؤوس الاهالى