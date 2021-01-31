مصادرة 74 شيشة وغلق 3مراكز در وس خصوصية بالشرقية

كتب ::محمد يعقوب

تنفيذاً لتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب ، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة مكبرة علي شوارع المدينة ، و أسفرت الحملة عن ضبط خمس شيش من كافيتريتين بنطاق المدينة مخالفه للإجراءات الإحترازية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأثناء المرور الميداني تم توقيع الغرامة المالية الفورية المقررة على ستة مواطنين لعدم إلتزامهم بارتداء الكمامات الواقية. وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة علي المقاهي والكافتريات اسفرت عن التحفظ على ٤٠ شيشه داخل مخزن تابع لكافتريا بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز من فض سرادق للعزاء بقريه أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق وتم تفريق المواطنين حرصاً على صحة وسلامة الجميع من الإصابه بفيروس كورونا. كما نفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا أسفرت الحملات عن ضبط ٤٤ حاله إشغال ورفع ٥٩ حاله إشغال ، بالإضافة إلى إزالة ثلاث إكشاك مخالفة و مصادرة عشرة شيش من مقهيين مخالفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وقامت رئاسه مركز ومدينه أبوحماد بحملة علي المقاهي أسفرت عن ضبط ١٩ شيشه من ستة مقاهي مخالفة بنطاق المدينه والوحده المحليه بالأسديه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بشارع السنترال بالمدينة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وكان الدكتور ممدوح غراب قد شدد مرارا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بضرورة ملاحظة الشارع الشرقاوى بشكل متواصل لعدم احداث تجاوزات من المواطنين