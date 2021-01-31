الملا أمام النواب: الوزارة تمكنت من تحقيق قصص نجاح مبهرة الفترة الماضية

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق قصص نجاح مبهرة داخل القطاع، لاسيما بعدما تغلبت من المعوقات التي واجهتها، بما ساهم في قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني.

وأضاف الملا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن رؤية القطاع تتلخص في السعي نحو تحقيق الاستفادة المثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث.

وتابع الملا؛ الوزارة تعمل علي تحقيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتي عام 2025 تستهدف الوصول إلي توليفة الطاقة التي تحقق التنمية المستدامة من الموارد المتاحة باعلى عائد وأقل تكلفة.