الزراعة”: ضبط أكثر من 119 طن لحوم ودواجن واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر خلال شهر يناير
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من د عبد الحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 119 طن و964 كيلو لحوم.
حيث أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1095 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
وأضاف محمود أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الاصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الادمي.
استعراض جهود وزارة الزراعة ؟
اولا هذا النوع من المخالفات تعتبر مسوولية الاجهزة المحلية وليس “وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي”. ولكن بغض النظر عن الجهة المسؤولة ، ما هو الغرض من نشر هذا النوع من الاخبار ؟ فى معظم الاحيان يكون الغرض مجرد استعراض جهود اي جهة حكومية واعتبار عدد المحاضر التى حررت “إنجاز”. الخبر الحقيقي هو وجود تلك الظاهرة فى المكان الاول (ذبح الحيوانات خارج الاماكن المرخصة). من المؤكد ان ما تم اكتشافه يعتبر نسبة ضئيلة ولا تعكس حجم المشكلة. حتى لا يصبح الخبر مجرد “حوادث” ، يكون بالاحري لاي مقال صحفى جاد التحري عن حجم المشكلة وجذورها ؛ على سبيل المثال الوسايل البداية للزراعة التى مازالت تمارس فى الريف المصري (استخدام الحيوانات بدلا من الماكينات) وبالتالى التحري عن جهود وزارة الزراعة نحو الميكنة.