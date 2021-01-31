وزير النقل: لن يتم انتقاص أي حق من حقوق الأهالي في عملية توسعات الدائري

عقب كامل الوزير، وزير النقل، على مداخلات أعضاء مجلس النواب بشأن تفاصيل تعوضيات الأهالي بسبب التوسعات التي يشهدها الطريق الدائري، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وقال وزير النقل: لم نخرج أحد من بيته قبل تعوضيه سواء تعويض نقدي أو وحدة سكنية بديلة، قائلا: نحن حريصين على أهالينا.

وأكد الوزير أنه لن يتم انتقاص أي حق من حقوق الأهالي بسبب التوسعات، وقال: مش هنطلع واحد من بيته غير لما يكون واخد حقوقه.

ووعد كامل الوزير أن كافة مطالب النواب سيتم التخطيط لها من أجل تنفيذ مشروعات الطرق بها، وقال: المحافظات كلها زي بعضها، الصعيد زي وجه بحري.. نحن نعمل 24 ساعة، وكل المطالب سيتم تنفيذها.

وأكد وزير النقل: أن كافة المزلقانات سيكون لها كباري حفاظًا على حياة المواطنين.

ولفت الوزير إلى أنه يقوم بالضغط على وزارة التخطيط ويحاول الحصول على المزيد من الميزانية لعمل العديد من المشروعات بحكم أن وزارته وزارة خدمية في المقام الأول.

ووعد الوزير بالإنتهاء من المشروعات المفتوحة قبل عام 2024، وبحسب المخطط لها، منوها إلى أن الوزارة تقوم بدفع التعويضات لمن يتم الإخلاء لهم من بيوتهم نتيجة للاستفادة منها في توسيع المشروعات ولن يُنقل أحد إلى مخيمات أو غيرها، ولكن نحن حريصون على نقلهم إلى المكان المخصص لهم.