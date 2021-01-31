وزير النقل: لن يتم انتقاص أي حق من حقوق الأهالي في عملية توسعات الدائري
عقب كامل الوزير، وزير النقل، على مداخلات أعضاء مجلس النواب بشأن تفاصيل تعوضيات الأهالي بسبب التوسعات التي يشهدها الطريق الدائري، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وقال وزير النقل: لم نخرج أحد من بيته قبل تعوضيه سواء تعويض نقدي أو وحدة سكنية بديلة، قائلا: نحن حريصين على أهالينا.
وأكد الوزير أنه لن يتم انتقاص أي حق من حقوق الأهالي بسبب التوسعات، وقال: مش هنطلع واحد من بيته غير لما يكون واخد حقوقه.
ووعد كامل الوزير أن كافة مطالب النواب سيتم التخطيط لها من أجل تنفيذ مشروعات الطرق بها، وقال: المحافظات كلها زي بعضها، الصعيد زي وجه بحري.. نحن نعمل 24 ساعة، وكل المطالب سيتم تنفيذها.
وأكد وزير النقل: أن كافة المزلقانات سيكون لها كباري حفاظًا على حياة المواطنين.
ولفت الوزير إلى أنه يقوم بالضغط على وزارة التخطيط ويحاول الحصول على المزيد من الميزانية لعمل العديد من المشروعات بحكم أن وزارته وزارة خدمية في المقام الأول.
ووعد الوزير بالإنتهاء من المشروعات المفتوحة قبل عام 2024، وبحسب المخطط لها، منوها إلى أن الوزارة تقوم بدفع التعويضات لمن يتم الإخلاء لهم من بيوتهم نتيجة للاستفادة منها في توسيع المشروعات ولن يُنقل أحد إلى مخيمات أو غيرها، ولكن نحن حريصون على نقلهم إلى المكان المخصص لهم.