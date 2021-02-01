حسام لبن يطالب “المالية” بحملات للتعريف بالحوافز الضريبية الجديدة للمشروعات الصغيرة

أشاد حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر وعضو الهيئة العليا، باتجاه وزارة المالية بزيادة الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أنها خطوة هامة من جانب الوزارة لدعم هذا القطاع الهام والحيوي.

وأكد “لبن” في بيان صحفي له اليوم، أن مثل هذه الحوافز سلاح ذو حدين، فهي تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي المتمثل في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن توفير مظلة حماية لهذا القطاع ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل حجم التهريب.

وطالب مساعد رئيس حزب المؤتمر، بالترويج جيدًا لهذه الامتيازات وتعريف صغار المستثمرين بها، للتشجيع على الانخراط في الاقتصاد الرسمي للدولة.

وقال حسام لبن: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أهمية كبير في دعم اقتصاد الدولة، مشيرًا إلى أن دولا كثيرة على مستوى العالم، نجح اقتصادها من خلال هذه المشروعات، لما يساهم فيه من إنعاش للسوق وتوفير مزيد من فرص العمل.