وزير المالية: 105.5 مليار جنيه فائض في موازنة 2019 /2020

كشف وزير المالية محمد معيط، أن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولي 105.5 مليار جنيه في موازنة 2019/2020، رغم جائحة كورونا، موضحًا أن مصر ثاني أفضل دولة في تحقيق فائض نمو أولي وأضاف معيط أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال عرضه بيان موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، إن هذا الفائض يعني ان الإيرادات تغطي مصروفات الدولة ويستخدم الفائض منه في سداد أعباء الدين، مشيرًا إلي انه كان في الماضي كان يتم الاقتراض لسداد العجز بين الإيرادات والمصروفات، ثم نقترض لسداد أعباء الدين. وأضاف وزير المالية، أن العام السابق شهد تحقيق فائض يقدر بنحو 103 مليار جنيه وهو مثل 1.8 % من الناتج المحلي الاجمالي، مشبيرًا إلي ان كثيرلا من الدولة كان نموها بالسلب بسبب جائحة كورونا.