البياضي: الحكومة تتلاعب في الميزانية وتتحايل على الدستور

عقب النائب فريدي البياضي على بيان وزير المالية بالجلسة العامة قائلًا: إن الحكومة تتلاعب وتتحايل على الدستور في بنود الميزانية العامة، وضرب مثالاً لاستحقاقات الصحة التي ظهرت في الميزانية تمثل ٣.٧٪؜ من اجمالي الناتج المحلي، محققة النسبة الدستورية المطلوبة، بينما في حقيقة الامر كما ظهر في البيان التحليلي نسبة الانفاق على الصحة هي ١.٣ ٪؜ فقط! والحكومة أضافت ميزانيات مستشفيات الوزارات الأخرى مثل مستشفيات الجيش والشرطة والأزهر لميزانية وزارة الصحة، بينما يتم وضع ميزانيات هذه المستشفيات مرة أخرى في ميزانيات الوزارات والمؤسسات المالكة لها مما يشكّل إزدواجية وبيان غير حقيقي ومخالفة للمادة ١٨ من الدستور!

واستطرد النائب في تعليقه: أنه بنفس الطريقة تم وضع ميزانية التربية والتعليم في البيان التمهيدي ٥،٣٪؜ بينما المخصصات الفعلية ١،٥٪؜!.

داعيًا أن تعيد الحكومة أولويات الإنفاق، ولا يصح أن نشعر اننا أمام دولتين، فبالأمس استمعنا لبيان وزارة النقل وسمعنا تريليونات من الإنفاق، فشعرنا إننا في دولة من دول العالم الأول وهذا أمر رائع، لكن عندما نستمع لميزانيات الصحة والتعليم والبحث العلمي نشعر أننا في دولة أخرى فقيرة!