أبو العينين: الصناعة والزراعة أصبحت الطريق الهام الذي يجب أن تسعى له الدولة

قال النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس إن طموحات الدولة كبيرة من أجل نهضة اقتصادية كبيرة تعبر عن رؤى مستقبلية أفضل، وقال أبو العينين: لدينا ارقام تعكس تقدم ونمو، والاقتصاد المصري أكبر من هذا بكثير.

ولفت وكيل البرلمان إلى أهيمة الانتباه إلى تحديات عالم ما بعد أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على العالم، موضحًا أن الصناعة والزراعة أصبحت الطريق الهام الذي يجب أن تسعى له الدولة المصرية، وقال إن القوانين حسنة السمعة هي المحفز للأداء ورؤى المستقبل أكثر بكثير.

وقال وكيل البرلمان: علينا أن نجيب عن سؤال كيفية الاستفادة من القدرات لرسم السياسات والتشريعات بما يحقق صالح الدولة المصرية، مضيفًا: الاستثمار هو أهم ما تصبو إليه الدولة سواء كان عربيًا أو أجنبيًا، لافتًا إلى ارتفاع التنافس العالمي أصبح على على الاستثمار خاصة بعد أزمة فيروس كورونا.

وقال وكيل البرلمان: إن استقطاب رؤوس الأموال هو أهم ما تسعى إليه الدولة المصرية عبر التسويق الحقيقي، وبعض التشريعات لا تناسب الطموحات، وأن وزير المالية يقوم بتطوير وتحديث المنظومة التشريعية كاملة وفقًا للميكنة والرقمنة من خلال القوانين التي قدمها للبرلمان.