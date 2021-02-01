القباج: انتهينا من إعداد لجنة لحماية ورعاية العمالة الغير منتظمة

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لســــــنة 2020، تم تشكيل لجنة للعمل علي إعداد إستراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيانها أمام مجلس النواب، إلى أن الوزارة تعمل مع ووزارة التخطيط على مشروع تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة.

وأضافت أن الوزارة قامت بتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية، كما تم حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

وأكدت أنه جارى العمل على وضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية العمالة غير المنتظمة.