الحجرف :ندعم امن واستقرار وسيادة العراق

اكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف :”اننا ندعم امن واستقرار وسيادة العراق ، ونقف مع العراق في تصديه للارهاب “.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية فؤاد حسين :”ان مجلس التعاون حريص على تعزيز وتوثيق العلاقات مع العراق “، مشيرا الى :” ان دول الخليج تدعم العراق في حربه ضد الارهاب ، مبينا :” ان استقرار العراق له انعكاسات إيجابية لأمن المنطقة”.

من جانبه قال وزير الخارجية فؤاد حسين :” بحثنا مع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الربط الكهربائي والحرب ضد الارهاب ، وتطرقنا إلى مسألة الاستثمارات الخليجية في العراق مستقبلاً ، كما تطرقنا الى التهيئة لاجراء الانتخابات المبكرة.

وتابع انه :” تم كذلك بحث كيفية التعاون والتنسيق في بناء علاقات جيدة مع الدول الاقليمية ” .