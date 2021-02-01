ضابط سابق بالمخابرات العامة يطرح أسباب تقارب السودان مع إسرائيل وموقف مصر

كشف الضابط السابق بالمخابرات الحربية المصرية اللواء تامر الشهاوي، أن السودان يرغب في التقارب مع إسرائيل لإنهاء العزلة المفروضة عليه منذ حوالي 30 عام.

وأوضح أن هناك تحديات حقيقية تهدد استقرار الدولة في السودان وربما يرى القائمون على الأمر أن التقارب مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قد ينهي الصراع الحدودي مع إثيوبيا ويعيدها إلى المسار التفاوضي العادل بشأن سد النهضة.

ونوه بأن إسرائيل قد تستغل علاقتها الوطيدة بإثيوبيا في ذلك وكذا بتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأزمة التي خلفتها بشأن السد.

وأوضح حسب تقرير نشره ” rt ” أن ترامب قدم عرضا سخيا للخرطوم وعد فيه بنهاية العقوبات وفتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبى داخل السودان مع إنهاء حالة العزلة السودانية مع المجتمع الدولي والمساعدة في منح الاقتصاد السوداني علاجات سريعة بالتنسيق مع البنك الدولي بشرط تحقيق أجندته السياسية أي رفع شأن إسرائيل دبلوماسيا وبالتحديد التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.

وأضاف أن مصر لا تتدخل في شؤون الغير بما لا يؤثر على مصالحها وأمنها، موضحا أن السودان يبحث عن حلول لأزماته عبر بوابة واشنطن وتل أبيب.

وأكد الشهاوي أن مصر على المستوى الرسمي تحدثت بترحيب عن مسار التطبيع في إطار تثمين كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.