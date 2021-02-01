مؤتمر دولي بعنوان: القدس في المشهد العربي والرواية الفلسطينية

استكمالاً للمؤتمر الذي عقدته الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث بعنوان: “القدس عاصمة فلسطين الأبدية بإرثها الثقافي والحضاري” في شهر مايو 2019م ، تنوي عقد مؤتمرها الثالث بعنوان : ” القدس في المشهد العربي والرواية الفلسطينية : والذي سيعقد في يوم الاثنين بتاريخ 17/5/2021 م.

خلفية المؤتمر:

لقد خص الله سبحانه تعالى مدينة القدس بمكانه ذات قدسية، ففيها المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، ومعراج رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، ومهد السيد المسيح عليه السلام.

وتمثل القدس مما تحويه من قيم دينية وحضارية وتاريخية وسياسية موضوعاً مهماً في وجدان العرب والمسلمين بشكل عام، والفلسطينيين بشكل خاص.

ونظراً لأهميتها الدينية والتاريخية والحضارية، فقد تعرضت للكثير من محاولات الاستلاب والسيطرة من قوى خارجية بهدف احتلال المدينة وطمس هويتها ومعالمها العربية والإسلامية، وسرقة تراثها وتدنيس مقدساتها.

كما تتعرض المدينة المقدسة منذ عام 1967 إلى محاولات اسرائيلية جادة لإلغاء الهوية الفلسطينية وتهويدها متجاهلة بذلك حقائق التاريخ وقرارات الشرعية الدولية والتي لا تجيز احتلال أراضي الغير بالقوة.

ويأتي هذا المؤتمر في وقت يذكر فيه الفلسطينيون والعرب والمسلمون يوم النكبة، يوم تهجير الفلسطينيين عن أرضهم ووطنهم في العام 1948 م تم احتلال باقي فلسطين بما فيها القدس عام 1967م

أهداف المؤتمر:

يسعى المؤتمر إلى تحقيق ما يلي:

1. تعزيز مكانة القدس عاصمة أبدية لفلسطين بإرثها الثقافي والحضاري.

2. دعم الفلسطينيين والتأكد على حقهم التاريخي والشرعي في وطنهم.

3. الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس.

4. تسليط الضوء على انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي ومحاولاته لطمس الهوية وسرقة التراث الفلسطيني .

5. تفعيل دور الرواية الفلسطينية والتصاقها بالقضية الفلسطينية، وعذابات الشعب وهمومه، وتطلعاته للعودة والتحرير.

6. تسليط الضوء على صفقة القرن، ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل، والموقف العربي تجاهها.

محاور المؤتمر:

المحور الأول: القدس في المشهد السياسي والتاريخي.

المحور الثاني: القدس في المشهد الثقافي والحضاري.

المحور الثالث: القدس في المشهد التعليمي.

المحور الرابع: تجليات القدس في الرواية الفلسطينية.

واللجنة العلمية للمؤتمر ترحب بالمشاركة بأبحاث وأوراق علمية من داخل فلسطين وخارجها مع مراعاة ما يلي:

1- أن تكتب الأبحاث والأوراق العلمية بلغة عربية صحيحة.

2- أن يُراعي في الأبحاث والأوراق المقدمة أسس البحث العلمي.

3- ألا يزيد عدد صفحات البحث على عشرين صفحة.

4- ألا يكون البحث قد سبق نشره أو قُبل للنشر.

5- أن يكون البحث منتمياً لأحد محاور المؤتمر.

6- أن تخضع الأبحاث والأوراق لتحكيم ومراجعة اللجنة العلمية بغرض إجازتها للعرض في جلسات المؤتمر.