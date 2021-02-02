أبداعات

قصيدة لـ”فائزة سلطان”

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كتب جريدة الأهالي
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قصيدة

فائزة سلطان

قد تفقد نظرتك للحب

هكذا

ومع مرور السنين

ستفقد رؤيتك الساذجة لهذه المعجزة

كأن تنتطر حبيباً

أو تبكي بحرقة أمام رسالةٍ قصيرةٍ

وترى دموعك وهي تمسح الكلمات

أو تحترق عند وداعٍ قسري

أو إنكسار روح

ستتغير مع السنين

ومثل نسرٍ عجوز

بعدما يثقل ريشه

ويضعف منقاره

ينزوي في قمة عالية

يضرب منقاره بصخرةٍ كبيرة

ينتف ريشه كي لا يطير مرةً أخرى

قبل أن يتهاوى

وينهي عجزه

ستتغير كثيراً

ستفقد نظرتك الساذجة

هذه

وستفهم معنى الوحدة كثيراً

والغربة أكثر

لكل شيء

فحينما تنتهي المعجزة

تصبح النهايات الأخرى

أكثر تقبلاً وأكثر نضوجاً

فحينما تفقد نصف قلبك في حربٍ ما

والنصف الآخر في غربةٍ ما

فحتماً

ستغدو ساكناً

قبل أن تأخذك العاصفة

وتتهاوى من أعلى قمةٍ في ذاتك

وأعلى جبلٍ احتفظت به في حقيبة سفرك

#فائزة_سلطان

جريدة الأهالي
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