ضبط 3طن أسمدة وأعلاف مجهولة المصدر بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

قامت حملة من مديريه التموين بالمنوفية بالاشتراك مع الادارات الفرعيه بالمراكز المختلفه . بالمرور على المحلات واسفر المرور عن تحرير المحضر رقم 105 لسنه 2021 جنح أ د ط قسم منوف ضد المسئول عن محل بيع أعلاف بندر منوف لحيازته أعلاف مجهوله المصدر و تم التحفظ على 1 طن علف مجهوله المصدر . والمحضر رقم 106 لسنه 2021 جنح أ د ط منوف ضد صاحب محل أسمده و تم التحفظ على 2 طن مجهوله المصدر وتحرير المحضر رقم 4421 لسنه 2021 جنح أ د ط الباجور ضد صاحب محل مستلزمات طبيه بناحية الباجور و ذلك لعدم الإعلان عن المخزن تأتى هذه الحملات المستمرة تنفيذا لتوجيهات المحاسب عاطف الجمال وكيل الوزارة وحرصا على الصحه العامة للمستهلك