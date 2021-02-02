نائب يهاجم جمعة: فساد كبير بـ الأوقاف 

هاجم النائب محمد عبدالحميد هاشم، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تعقيبًا على إلقاءه بيان الوزارة أمام البرلمان أمس، قائلًا: إن هناك فساد كبير في هيئة الأوقاف وهناك أوراق ومستندات تؤكد ذلك، لكن لا مجال للحديث بشأنه هنا.

وتابع النائب: “إذا كان الوزير يقول بالأرقام أنشأنا كذا وكذا وكذا وأن 90% المساجد بُنيبت أو تم تجهيزها بالجهود ذايتة.. والوزير يقول أنفقنا 2 مليار ومليارات، والمساجد جميعها تكاد تكون جميعها تم تطويرها بالجهود الذاتية.. أين الوزراة؟

ويستمر النائب في مهاجمة وزير الأوقاف: إذا كان الوزير يسمح لمن يأتون من الخارج لبناء المساجد لتدريس الفكر المتطرف، فأين نحن من تعيين خريجي الأزهر؟ فمنذ 10 سنوات لم يتم تعين إمام أو خطيب واحد، وتٌركت الساحة للمجتهدين ليزداد التطرف ويقتل الأبرياء ويكثر الشهداء.

وكان وزير الأورقاف قدم بيانه أمس أمام مجلس النواب، وقال إنه تم تطوير وتحديث 847 مسجد، منهم 600 مسجد بالجهود الذاتية وتم إنشاء ما يقرب من 50 مسجد، مشيرًا إلى وجود خطة بالتنسيق بين وزارة الاوقاف ووزارة الأثار من أجل تطوير وتحديث المساجد الأثرية.

وكشف الوزير إلى أن 3400 مسجد كان مغلقًا هندسيًا، عندما توليت الوزارة وإجمالي ما تم تطويرة وتحديثه وصيانته 3823 مسجد بتكلفة 3 مليار و300 مليون جنيه، وهناك حوالي 2500 مسجد بالجهود الذاتية بتكلفة أكثر من 2 مليار و200 مليون جنيه، وبذلك يبلغ إجمالي ما أنفق على التحديث والتطوير والصيانة أكثر من 6 مليار جنيه.

وأكد الوزير أن جميع المساجد الذي تم بنائها على محور المحمودية بالإسكندرية تم بمعرفة الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة وبأموالها وعلي نفقتها، إضافة إلى إنفاق مليار ونصف علي ملف البر والنفع العام خلال الـ6 سنوات السابقة سواء مساعدات إنسانية، أو إقامة مدارس في المناطق الأولى للرعاية وتم الانفاق علي العمالة غير المنتظمة 50 مليون جنيه وعلى برنامج سكن كريم 100 مليون جنيه لتأهيل المساكن.