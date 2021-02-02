في طلب إحاطة :نائب حزب التجمع عاطف المغاوري يسأل وزير الإسكان بشأن الجمعيات التابعة للإتحاد التعاوني

تقدم نائب حزب التجمع في مجلس النواب عاطف المغاوري بطلب إحاطة إلى وزير الاسكان بشأن عدم التزام عدد من الجمعيات التابعة للاتحادالتعاونى للاسكان بالمواصفات الخاصة بمواد البناء من حيث النوعية ،والكميات ،والكود الخاص باعمال البناء مما ترتب عليه ظهور عيوب وتشققات فى العمارات المنفذة من قبل تلك الجمعيات ،وبعد استلامها من لجان الاستلام ،والتى على اساسه تم الاستلام من قبل اصحاب الوحدات،وهذة الجمعيات تقوم بالتنفيذ لمشروعاتها بمدينتى اكتوبر،الشروق،وهذة التجاوزات مثبتة بتقارير ورأى خبراء واساتذة كليات الهندسة..