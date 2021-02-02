السعودية تعلق السماح بدخول غير مواطنيها اعتبارا من الغد

اصدرت اليوم السلطات السعودية تعليمات بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين و الممارسين الصحيين و عائلاتهم مؤقتاً من 20 دولة حول العالم ومن بينها جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء غد الأربعاء 3 فبراير في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا .

هذا وتستمر مصر للطيران فى تسيير رحلات العودة من المملكة العربية السعودية لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعوديه الي جمهوريه مصر العربيه اثناء فتره التعليق .

وانه من غير المعلوم متي سيتم السماح للسفر الي المملكه العربيه السعوديه .

هذا وتهيب مصرللطيران بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية للشركة علي رقم 1717 من أي خط محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو الموقع الإلكتروني egyptair.com أو زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين .