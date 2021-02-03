برلمانى يحذرمن حدوث كارثة بميناء غرب بورسعيد

كتب: هانى كمال

قدم النائب أحمد فرغلى عضو مجلس النواب استجواب للبرلمان حول قيام الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوقيع عقد لصالح إحدى الشركات باستغلال مساحة 15000متر داخل ميناء غرب بورسعيد لعمل محطة صب سائل خاصة بالمواد الكيميائية متسائلا ما مدى علم وزارة البيئة حول هذا التعاقد الذى تم فى عام 2019 موضح أن هذه المواد الكيميائية شديدة الخطورة قد تؤدي إلي تدمير أعمال شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام .

وأشار النائب انه قد تقدم لرئيس الهيئة الاقتصادية بالاستفسار عن المواد الكيميائية المستهدف تخزينها و أفاد رئيس الهيئة توصيفا لهذه المواد أنها مواد قابلة للاشتعال وشديدة الاشتعال.

وقال فرغلى انه قد سبق أن تقدمت شركة مماثلة في النشاط الى الفريق مهاب مميش أثناء تولية رئاسة الهيئة الاقتصادية الذى أحال الأمر لأكثر من جهة أتفقت على رفض وجود مثل هذه الأنشطة داخل ميناء غرب بورسعيد لخطورة المواد الكيميائية سريعة الاشتعال على السفن العابرة لقناة السويس مما يؤثر على الاقتصاد المصرى والأمن القومى المصرى وحياة شعب بورسعيد.

ووجه فرغلى سؤال لوزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد عن مدى علمها بتوقيع العقد وهل تمت موافقة وزارة البيئة على هذا التعاقد قائلا:” مش هننتظر حتى تحدث كارثة بميناء غرب بورسعيد كما حدث بمرفق بيروت “.

يذكر أن ميناء غرب بورسعيد تقع على المدخل الشمالى الرئيسى لقناة السويس وتعد ميناء غرب من الموانى القريبة جدا للكتلة السكنية بمحافظة بور سعيد.